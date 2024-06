2 de junio de 2024 quedará en la historia como la fecha donde Claudia Sheinbaum gana la elección en México. Un país lleno de violencia, cargado de destrucción social y con una esperanza, que las personas que salieron a votar tengan un mesías que cambie esto.

Claudia Sheinbaum gana la elección en México 2024

Televisa, Tv Azteca, El Financiero, Consulta Mitofsky y los principales conteos rápidos colocan a la candidata de Morena como ganadora de la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer en México en ser líder del Poder Ejecutivo.

La doctora en Física e hija de activistas sociales que han luchado por la regeneración del país desde el movimiento de 1968, será la encargada de recibir a un país con número ridículos de asesinatos, muertes por violencia y feminicidios en México.

Algo a resaltar dentro de este proceso electoral es que el PREP en Ciudad de México sufrió una caída “bastante extraña”, pues se les cayó el sistema como sucedido con Cárdenas en 1988 en la elección presidencial donde se cree que hubo un fraude.

Claudia Sheinbaum gana la elección en México 2024 con un rotundo margen, donde las personas avalan sus programas sociales, su forma de gobernar de la 4T y uno que otro “inconveniente”.

Dentro de las políticas que quiere continuar sobre el mandato que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó se encuentra el famoso plan C, donde busca que órganos autónomos como Banxico o el Poder Judicial dejen de tener esa libertad y formen parte del gobierno, algo que en inicio no parecería una buena idea, y si bien en ambos hay cosas por mejorar no respetar sus autonomías podría desencadenar problemas muy graves en el país.

México ha decidido y una mujer tomará las riendas para tratar de cambiar lo que viven millones de mexicanos todos los días: inseguridad, hambre, incertidumbre, miedo, pero también mucha esperanza.