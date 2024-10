Bienal Internacional del Cartel será en Querétaro

Querétaro albergará el Festival Ecos Creativos para un Futuro Sustentable, en el marco de la décimo octava Bienal Internacional del Cartel en México, a desarrollarse del 25 al 29 de octubre.

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, informó que el Festival Ecos Creativos para un Futuro Sustentable contará con exposiciones individuales y colectivas, conferencias magistrales y talleres de diseño.

“Querétaro se vestirá de gala con la presencia de ponentes internacionales especialistas en diseño y desarrollo sostenible, provenientes de países de Asia, Europa, América el Caribe, Oceanía y, por supuesto, México”, afirmó la funcionaria.

El histórico Poder del cartel

Agregó que el cartel ha sido desde su origen un poderoso medio de comunicación, pues su capacidad para transmitir mensajes de manera clara, directa y atractiva, lo ha convertido en una herramienta esencial en la publicidad, la propaganda, la educación y el arte.

López Birlain mencionó que las sedes del evento serán: el Museo de Arte Contemporáneo Querétaro, el Museo de Arte de Querétaro, el Centro de las Artes de Querétaro, de la UAQ el Centro Cultural Bernardo Quintana, la Facultad de Artes y el Centro Cultural Hangares, además del Centro de Diseño La Jabonera y espacios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Mondragón.

En su momento, el co-director de la Bienal Internacional del Cartel de México, Carlos González Manjarrez, destacó que en el festival participarán creadores provenientes de Australia, Alemania, Estados Unidos, Irán, Taiwán, Corea del Sur, Jordania, Polonia, Cuba, Japón, Canadá, Italia y México.

Entre las principales exposiciones mencionó las tituladas “Co directores de la 18ª Bienal de Cartel”, “El Cartel como memoria del mundo”, “Asia trío, Carteles por la paz de Taiwán, Japón y Corea”, “Carteles por los derechos de las infancias y juventudes”, “Posters without borders”, “Un solo mundo”, “Meditations on living in the desert”, así como los homenajes al maestro Japonés Kazumasa Nagai y a Paul Klee y su poesía.

“Tendremos talleres sobre distintos temas de diseño con ponentes de Polonia, Cuba, Taiwán, Estados Unidos y Canadá, y habrá conferencias académicas sobre la intervención del diseño en el desarrollo sostenible, conferencias magistrales de diseño, dictadas por ponentes internacionales, así como conferencias dirigidas a promover la relación entre entidades académicas, de gobierno y empresarios, con enfoques sostenibles”, indicó.

Entre los ponentes, González Manjarrez mencionó a Jumping He, de Alemania; Apex Lin y Sophia Shih, de Taiwán; Chang Kim Sik, de Corea del Sur; Akío Ogawa, de Japón; Rikke Hansen, de Dinamarca; Carlos González Manjarrez, de México, y Brian Gien, de Australia.

A su vez, la coordinadora de Turismo de Romance de la Secretaría de Turismo estatal, Andrea Herrera Lambarri, en representación de la titular, Adriana Vega Vázquez Mellado, aseguró que cada exposición, cada conferencia y cada taller de este encuentro internacional, no sólo atraerá a visitantes de diferentes latitudes, sino que también posicionará a Querétaro como un referente en la vanguardia artística y el desarrollo sostenible.

El encuentro finalizará el martes 29 de octubre con la ceremonia de premiación y apertura de la exposición de los carteles finalistas de la décimo octava Bienal Internacional del Cartel en México, en el Museo Franz Mayer, en la Ciudad de México.

El programa de actividades será publicado en la página https://bienalcartel.org/ecos en la que también se obtendrán los boletos gratuitos para asistir a los eventos.

Más información aquí