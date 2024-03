¿Les gusta el terror? ¿Los viajes espaciales? O ¿simplemente los aliens? Llegó el momento del regreso de una saga de acción y terror. Una serie de películas con muchos años de existencia, que ha llegado a los videojuegos y se ha vuelto una predilecta para los amantes del miedo. Se avecina Alien: Romulus y en Alternativo.mx te traemos todo lo que se sabe hasta el momento.

Un clásico del terror y de la ciencia ficción. Teniendo su primera entrega finalizando los 70s, creando un revuelo por estos terribles seres. Logrando crossovers épicos como alien vs. depredador, llegando a distintos formatos de entretenimiento como cómics y videojuegos.

Alien

Alien: el octavo pasajero es la primera película de la saga (Alien) de ciencia ficción y terror. Esta fue dirigida por el cineasta Ridley Scott y se estrenó en 1979. Con un gran reparto integrado por Sigourney Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright y Harry Dean Stanton. En pocas palabras la trama cuenta la historia de un ser alienígena que acecha a la tripulación de una nave espacial.

El guion de la primera entrega se basa en varias obras de terror y ciencia ficción, como: The Thing from Another World (1951), Forbidden Planet (1956) y Terror en el espacio (1965).

La saga comienza con Alien: el octavo pasajero en 1979, continua con Aliens en 1986, Alien 3 en 1992, Alien: Resurrección no llegaría sino hasta 1997 y con esta daríamos fin a la primera parte de esta saga. Las precuelas llegaron a partir de 2012 con Prometheus, seguida de Alien: Covenant en el 2017. Ahora, este año estamos a la espera de Alien: Romulus.

Videojuegos

El primer juego de esta franquicia llegó en 1996, 17 años después de la primera película. Después de comenzar a producir juegos de una saga exitosa, no hay forma de parar, eso implica que no todas las entregas tendrán la calidad necesaria. Alien Resurrection se estrenó en el 2000, Alien vs. Predator 2 en el 2001, Alien Versus Predator: Extinction en el 2003 y así sucesivamente hasta llegar a uno de los mejores juegos de terror Alien: Isolation en el 2014.

La nueva película

El próximo 16 de agosto se estrena Alien: Romulus. Aunque aún no tenemos sinopsis oficial, si se han revelado algunos detalles. Esta nueva historia ocurre 20 años después de Alien: El Octavo Pasajero, volviendo así a los orígenes de la saga.

Para esta versión tendremos de director a Fede Álvarez, producida conjuntamente por 20th Century Studios y Scott Free Productions. El director confirmó que la cinta ha tenido desde cero muchos efectos prácticos. Alejándose de las pantallas verdes que dominan la industria actual. Dejando en mínimo los efectos especiales.

Esta película ocurre en la estación espacial Renaissance, construida sobre dos módulos interconectados, uno con el nombre de Rómulo y el otro llamando Remo, directa referencia a la leyenda de la fundación de Roma.

En esta ocasión nuestra protagonista es Raines, interpretada por Cailee Spaeny. En el primer tráiler ella aparece con un rifle en mano, claro homenaje a la escena en la que Ripley sale del ascensor para combatir contra la Reina Alien.

Alien: Romulus llega 16 de agosto de 2024, por ahora podemos disfrutar del primer tráiler.

Para más estrenos del mundo del cine, síguenos por Alternativo.mx