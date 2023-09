En octubre comenzará la aplicación de la vacuna Abdala y Sputnik

En la quincena de octubre comenzará la vacunación de refuerzo para el COVID-19 en México, hasta el momento se aplicará la vacuna Abdala y Sputnik. Pues la Secretaría de Salud, junto con el secretario Jorge Alcocer comentó que solamente se aplicará el refuerzo por la temporada invernal.

Además estas vacunas iban a ir destinadas a 24.5 millones de personas, que representan cuatros grupos prioritarios de población en riesgo, pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha abierto la opción para toda la población.

Ante la temporada de invierno vuelven las recomendaciones de ventilación de espacios cerrados, usos de cubre bocas y el aislamiento.

🚨Mientras en EEUU aprobaron el uso de una nueva vacuna ACTUALIZADA contra COVID-19 y sus nuevas variantes, en México solo se piensa en aplicar Abdala y Sputnik, son vacunas que no tienen garantía de eficacia. Ya no me sorprende nada de quien dijo “a mis nietos yo no los vacunaré… pic.twitter.com/HOMeDwHElJ

— Dr. Hector Rossete (@HectorRossete) September 12, 2023