X Latín American Pro Am en Casa de Campo República Dominicana 🇩🇴 2024

¡X Latín American Pro AM, un evento increíble que tuvo lugar en el Mar Caribe!, Donde reconocidos golfistas de diferentes partes del mundo se dieron cita del 19 al 24 de agosto de 2024 en casa de Campo Resort & Villas de República Dominicana.

X Latín American Pro donde solo juegan los mejores

Un torneo prestigioso que conglomera a golfistas destacados de todo el planeta, una mezcla de amantes de este deporte entre profesionales y amateurs. Dicho evento se celebró en los campos Teeth of the Dog y Dye Fore, lugares realizados y diseñados por el reconocido Pete Dye.

El recinto acogió a más de 100 jugadores y 20 equipos de diferentes países: Puerto Rico, México, Estados Unidos, Islas Vírgenes, Argentina, etc, con las destacadas participaciones de Luciano Giometti, Ignacio Brea y Armando López Ron.

Inició el torneo recibiendo a los jugadores de varios países con una cena de bienvenida y un approach nocturno donde se vivió un gran ambiente. El X Latín American Pro Am se ha convertido año con año en un punto imperdible para los apasionados de esta disciplina. Año con año cientos de personas de diferentes partes del mundo se reúnen para demostrar quién es el mejor.

El día 20 de agosto comenzó el torneo en el campo X Latín American Pro Am en el Theeth of the Dog donde hubo un excelente clima y se encontró en excelente estado el campo. Para el 21 de agosto y 22 se jugó en el campo Dye Fore donde el viento y la lluvia le dieron dificultad al campo, la lluvia duro un par de minutos sin embargo, el viento no perdonó y dificultó las partidas.

*Fotos tomadas por Juan Carlos Polanco

El primer día de juego el golfista Queretano Norman Pearl, logro conseguir lo mas difícil en el golf, un Albatros (dos golpes en un par 5).

El X Latín American Pro Am fue todo un acontecimiento y permitió tener de cerca el lujo de las instalaciones, la destacada presencia de golfistas profesionales y el entusiasmo y talento de golfistas amateurs que año con año hacen que este evento sea una parada obligatoria para los amantes del golf, ¿ya lo conocías?

¡Descubre las tablas de lo que sucedió!

Campeonato Profesional Stableford – Pro

Copa de Campeones Pro Am

Campeones de bajo ingreso bruto de la Copa Pete

Dye Pro Am por vuelo

Vuelo de Chavón

Ronda de 4 de Gross Skins: jugadores de Skins

Player Skins Details JOEL ORTIZ Los Don Q Boys – Joel Ortiz 1 Hole in One on 13 MIGUEL SUAREZ Miguel Suarez Golf Team 1 Eagle on 14 BEN SAULS Texas Tornados- Ben Sauls 1 Birdie on 4

Ronda 4 de Net Skins: jugadores de Skins

Más cerca del pin #16 Diente

Pos. Jugador Detalles 1 Oscar Yoshinori Moriya (A)

Las Lomas GBL-López Ron

Más cerca del pin #13 Diente

Pos. Jugador Detalles 1 Jan Giha (A)

Los Golf-Aholics -Raúl Cendoya

X Latín American Pro Am Casa de Campo República Dominicana fue todo un éxito y promete el año que viene más sorpresas.

También puedes conocer más información sobre el torneo X Latín American Pro y el increíble lugar aquí.

