El Volcán Reykjavik de Islandia hacer erupción 

De última hora, la Agencia Meteorológica indicó que aún no se dispone de información sobre la erupción del Volcán Reykjavik. Así que, este lunes por la noche en Islandia, al sur de la capital, Reykjavik, tras una serie de terremotos hizo erupción el volcán.

Donde se puede ver en las redes sociales, algunos videos y fotografías de la erupción del volcán cerca de la localidad Hagefell, además se puede observar el cielo intensamente, alumbrado por la lava, y una serie de caída de cenizas alrededor de la capital.

Por otro lado, Hjördís Gudmundsdóttir, jefe del departamento de defensa nacional de Islandia advirtió a la población un desalojo y evitar la zona volcánica. De esta forma, la magnitud del sismo por la erupción volcánica se ha observado catastrófica y hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

