Vicente Fernández jr. y Mariana González: un aniversario entre el amor y la polémica

La celebración de su primer año de casados ha puesto nuevamente en el foco mediático a Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, no solo por la consolidación de su amor, sino por la persistente controversia que rodea su diferencia de edad y que ha encontrado en una reciente fotografía el combustible perfecto para encender las redes sociales.

Una celebración de amor contra viento y marea

A través de sus perfiles de Instagram, la pareja compartió su felicidad por este primer aniversario con emotivos mensajes y fotografías del día de su boda. Fue Mariana, de 41 años, quien dedicó unas sentidas palabras a su esposo, de 61, destacando que su relación ha superado el juicio público. Podrán juzgar nuestro amor, nuestra relación y todo lo que quieran, pero en estos 5 años juntos te he demostrado a ti, a quien realmente me importa, la mujer y compañera que soy”, expresó, reafirmando su compromiso de estar a su lado “en las buenas y en las malas.

En las imágenes, se observa a un feliz Vicente Jr. portando un elegante traje de charro, honrando el legado de su padre, el icónico Vicente Fernández. La celebración íntima dejó claro que, para ellos, su vínculo es más fuerte que cualquier crítica externa.

La foto en la piscina que desató las burlas

Sin embargo, fue una fotografía compartida por la pareja la que desvió la atención de la celebración hacia la controversia. En la imagen, ambos aparecen en una piscina, pero lo que generó una ola de comentarios y memes fue la marcada diferencia física y de edad, llevando a muchos usuarios a realizar bromas sobre el interés económico en la relación.

Comentarios como “El verdadero significado de ahorren para la vejez” o “No somos feos, somos pobres” inundaron la publicación, insinuando que la influencer solo estaba con el cantante por su fortuna. La avalancha de críticas y burlas en redes sociales fue tal que la pareja se vio en la necesidad de limitar los comentarios en dicho post, evidenciando el impacto negativo de la opinión pública.

Más allá de la controversia: una familia consolidada

A pesar del constante escrutinio, Vicente Fernández Jr. ha construido una vida lejos de los reflectores de su padre. Antes de su matrimonio con Mariana González, estuvo casado con la periodista Mara Patricia Castañeda. Es padre de cuatro hijos, fruto de su relación con Sissi Penichet, y también disfruta de su faceta como abuelo de cuatro nietos. Esta estructura familiar muestra una dimensión más personal del cantante, a menudo opacada por la polémica mediática.