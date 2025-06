Viajar por un postre: Así es el turismo de panadería

Cuando planeamos unas vacaciones, una de las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza es “¿y qué vamos a comer?”. Ese deseo de darnos un gusto y probar algo diferente se ha convertido en uno de los grandes motores del turismo. Y no es una moda, es un negocio que mueve muchísimo dinero. Si no, que se lo pregunten a México, donde la comida no es solo cultura, sino una verdadera mina de oro gracias a los viajeros.

Según datos de El Economista, nada menos que el 30% de lo que gasta un turista internacional en México va directo a la comida. Hablamos de una derrama de 183,000 millones de pesos al año. Una cifra bestial que demuestra el poder que tiene un buen plato.

Cualquiera que haya paseado por un mercado mexicano, con el olor a maíz y cilantro flotando en el aire, o que se haya sentado en un restaurante de mantel largo, sabe que comer allí es mucho más que alimentarse. Es toda una experiencia. La cocina mexicana mueve al país, tanto que hasta la UNESCO la reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010. Pero justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, empieza a asomar una nueva obsesión, una mucho más dulce y específica: la de viajar por un simple postre.

El “Turismo de Panadería”: La Nueva Peregrinación de los Foodies

Sí, has leído bien. Hay un tipo de viajero que deja de lado los monumentos para centrarse en panaderías, pastelerías y obradores. Con una guía que bien podría ser su feed de Instagram o las recomendaciones de un blog, esta gente está dispuesta a todo por el dulce perfecto.

Un reportaje de The Guardian lo bautizó como “turismo de panadería” (bakery tourism). Se trata de verdaderos aficionados que no tienen problema en hacer kilómetros para encontrar el postre de sus sueños. Pero, ¿qué tiene de especial un pastel para merecer tanto esfuerzo? Según The Independent, el secreto está en lo exclusivo. Los dulces más buscados son los que no encuentras en cualquier sitio:

Son fruto de técnicas de horneado raras o secretas.

Usan ingredientes hiperlocales, como una fruta que solo crece en esa región.

Tienen sabores únicos o son de edición tan limitada que generan esa sensación de “ahora o nunca”.

Un Fenómeno Global con Sabor a Tradición

Esta dulce fiebre se ha extendido por todo el planeta. La web Travel and Tour World ya señala destinos clave como Marruecos, Japón, Portugal, Turquía o Argentina. Las ciudades más avispadas ya están usando sus dulces tradicionales como gancho para atraer a estos viajeros.

En Portugal, por ejemplo, los famosos pastéis de nata son más que un postre; son una ruta turística en sí mismos. Hay guías que te llevan por Lisboa en una búsqueda del pastelito perfecto, comparando la cremosidad y el crujiente del hojaldre de diferentes pastelerías. En Corea del Sur lo llevan a otro nivel: lo llaman bbangjisullae o “peregrinación del pan. Como contaba el Korea JoongAng Daily, hay gente que se coge un tren y pasa la noche fuera solo para probar la repostería de un pueblo concreto. Es casi una religión.

La Psicología del Capricho: El “Efecto Lápiz Labial”

Pero, ¿qué lleva a alguien a gastarse un buen dinero en un panecillo y a organizar un viaje para conseguirlo? La explicación es fascinante y tiene que ver con la psicología en tiempos de crisis. David Le Masurier, el dueño de una panadería en Cardiff, Reino Unido, cuenta en la BBC que el bakery tourism ha sido un boom para su negocio. Lo curioso es que, aunque sus precios no son precisamente baratos, la gente paga encantada hasta 4.50 libras (unos 100 pesos) por un dulce “de edición limitada”.

La clave, según los expertos, es algo llamado “efecto lápiz labial”. La idea es simple: cuando el dinero escasea, dejamos de pensar en gastos grandes, pero estamos más que dispuestos a comprarnos pequeños caprichos que nos alegren el día. Un labial caro, una cerveza artesanal o, claro, una pieza de repostería que se sienta como un lujo. Como dice el escritor de gastronomía Ross Clarke, “¿pagar casi cinco libras por un pain au chocolat? Si es especial, por supuesto que sí, porque es un pequeño premio que te puedes dar.

El Impacto Real de un Dulce Bocado

Y es que ese dinero que pagas por un postre no se queda en la caja registradora. Es un dinero que viaja. Una parte va al agricultor que cultivó el trigo, otra al transportista que llevó la harina, y por supuesto, al panadero que, gracias a clientes como tú, puede seguir usando la receta de su abuela en lugar de rendirse a los productos industriales.

Cada mordisco ayuda a que un pequeño negocio familiar siga abierto y a que esas técnicas de toda la vida no se pierdan. Así que, la próxima vez que te comas ese dulce por el que tanto has viajado, piensa que no es solo un capricho. Es una prueba de cómo algo tan pequeño y delicioso puede acabar ayudando a toda una comunidad.

