Viajar con mascota en avión en México: Guía definitiva 2025

Tu mejor amigo de cuatro patas es parte de la familia, y la idea de dejarlo atrás durante las vacaciones es impensable para muchos. Afortunadamente, viajar con tu mascota en avión en México es cada vez más accesible, pero requiere una planificación cuidadosa para garantizar su seguridad y bienestar. Esta guía definitiva te llevará paso a paso a través de todo lo que necesitas saber para que tu próximo viaje juntos sea una experiencia exitosa y libre de estrés.

Antes de Comprar el Boleto: ¿Tu Mascota Está Lista para Volar?

Lo primero es una evaluación honesta. Los viajes aéreos pueden ser estresantes para los animales. Considera el temperamento y la salud de tu perro o gato. Es fundamental saber que la sedación no es una opción recomendada; de hecho, está prohibida por la mayoría de las aerolíneas y asociaciones veterinarias, ya que aumenta el riesgo de problemas cardíacos y respiratorios en vuelo.

Además, presta especial atención si tienes una de las razas braquicéfalas (de nariz chata) como pugs, bulldogs, bóxers o gatos persas. Su fisionomía los hace más susceptibles a problemas respiratorios, por lo que muchas aerolíneas tienen restricciones específicas o te pedirán firmar una carta de deslinde de responsabilidad.

El Proceso de Reserva: Cómo Incluir a tu Compañero de Vuelo

Una vez que has decidido que tu mascota puede viajar, es hora de reservar. Al comprar tu boleto, generalmente en el paso de selección de asientos o servicios adicionales, encontrarás la opción para agregar a tu animal de compañía. Existen dos modalidades principales:

Para perros y gatos pequeños. El peso total de tu mascota y su contenedor no debe exceder los 12 kg. El contenedor debe ser flexible o rígido y cumplir con medidas específicas (generalmente 44 cm x 30 cm x 19 cm) para caber debajo del asiento frente a ti. Mascota Documentada: Para animales más grandes que viajan en la bodega del avión, en un área presurizada y con control de temperatura. El peso máximo combinado (mascota y jaula) suele ser de 45 kg. La jaula debe ser rígida, segura y con ventilación adecuada.

Te recomendamos revisar a fondo las políticas de equipaje de tu aerolínea para evitar sorpresas.

Requisitos para Viajar con tu Mascota en Avión en México

La documentación es la parte más crucial del proceso. No tener los papeles correctos puede significar que tu mascota no pueda abordar.

Documentación Esencial para Vuelos Nacionales

Para volar dentro de México, necesitarás:

Vacunación Vigente: La vacuna contra la rabia es obligatoria. Si es la primera vez, debe aplicarse al menos 30 días antes del vuelo. Certificado de Sanidad Animal: Expedido por un médico veterinario, con una vigencia no mayor a 15 días. Debe certificar que tu mascota está sana, libre de parásitos y apta para viajar.

Expedido por un médico veterinario, con una vigencia no mayor a 15 días. Debe certificar que tu mascota está sana, libre de parásitos y apta para viajar. Desparasitación Reciente: La cartilla debe mostrar que ha sido desparasitada interna y externamente en los últimos seis meses.

Requisitos para Vuelos Internacionales

Si tu destino es fuera de México, la complejidad aumenta. Cada país tiene sus propias reglas. Por ejemplo, para ingresar a Estados Unidos, los CDC exigen microchip y certificados específicos. Para Centro y Sudamérica, es común que se requiera un Certificado Zoosanitario Internacional de Exportación. Es vital que investigues los requisitos del país de destino con meses de antelación. La autoridad oficial en México para estos trámites es SENASICA.

Preparativos Finales: El Día del Vuelo

Para asegurar un viaje tranquilo, sigue estos consejos:

Dale a tu mascota su última comida y agua unas 4 horas antes del vuelo para evitar mareos. Acostúmbralo a la Transportadora: Días antes del viaje, deja que explore y se sienta cómodo en su contenedor.

Días antes del viaje, deja que explore y se sienta cómodo en su contenedor. Llega con Tiempo al Aeropuerto: Preséntate en mostradores con al menos 2 horas de anticipación para vuelos nacionales y 3 para internacionales. El personal de la aerolínea y de seguridad del aeropuerto revisará a tu mascota y su documentación.

Viajar con tu mascota en avión en México es una aventura gratificante si se hace con la preparación adecuada. Planificar con antelación es el mejor acto de amor para asegurar que tu fiel compañero llegue a su destino sano y salvo.