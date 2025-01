Vecinos rechazan imposición y defienden El Paraje Fimesa

Vecinos del Paraje Fimesa, ubicado en el municipio de Tultitlán, Estado de México, cuenta con una historia de más de 30 años. Los residentes, quienes adquirieron sus terrenos de tierras ejidales, han construido una comunidad sólida y mantienen una fuerte conexión con los nombres originales de sus calles, como Pinos, Fresnos y Huizache.

En la reciente asamblea realizada el 12 de enero, los vecinos dejaron clara su postura: no permitirán el cambio de nombre de su colonia ni de sus calles. Estas modificaciones, promovidas por las autoridades locales, incluían nombres como “Soberanía Energética” y “Me canso ganso”, considerados ofensivos por los residentes.

Impacto en la comunidad y posibles acciones legales

El abogado Iván Fuentes Vázquez destacó que el cambio de nomenclatura afecta a más de 5,300 familias en las tres secciones de El Paraje Fimesa. Según sus declaraciones, las modificaciones ya invalidaron documentos oficiales como credenciales de elector y, en algunos casos, escrituras.

Ante esta situación, los vecinos firmaron una carta de acuerdo para promover un juicio de amparo que detenga los cambios impuestos sin consulta adecuada. Además, buscan regularizar la situación legal de sus propiedades mediante la escrituración de los predios que aún no cuentan con esta formalidad. Por su parte, Lorenzo Lora Ramírez, habitante de la colonia, expresó que los residentes no son invasores, ya que las tierras ejidales fueron adquiridas legalmente hace más de tres décadas. Reiteró que la mayoría de las colonias en el Estado de México tienen un origen similar y que esto no justifica el despojo de derechos.

Acusaciones de desvío de recursos y resistencia ciudadana

Durante la reunión vecinal, el diputado federal Gildardo Pérez, del partido Movimiento Ciudadano, denunció que el cambio de nombres no solo es arbitrario, sino que podría estar relacionado con un contrato firmado entre el ayuntamiento de Tultitlán y la UPREZ por 38 millones de pesos. Según el legislador, estos fondos se justificaron con la modificación de la nomenclatura, lo cual podría constituir un caso de desvío de recursos públicos. El abogado Fuentes Vázquez aseguró que presentará pruebas de estas irregularidades en los próximos días, mientras que los vecinos de El Paraje Fimesa se mantienen firmes en su decisión de conservar su identidad y denunciar cualquier abuso de autoridad.

Conclusión ante el caso de vecinos

La votación en Tultitlán es un claro ejemplo de cómo la organización ciudadana puede enfrentar decisiones gubernamentales arbitrarias. Los vecinos de El Paraje Fimesa demostraron que la identidad comunitaria y el respeto por la historia local son valores que no pueden ser ignorados. Su lucha por conservar el nombre de su colonia es también una defensa de sus derechos y su dignidad como habitantes de esta comunidad.

