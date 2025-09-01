El universo el conjuro: el orden de películas de terror para desentrañar su cronología

El universo El Conjuro ha trascendido la pantalla para convertirse en un fenómeno del cine de terror, generando una intrincada red de historias de demonios, posesiones y los casos reales de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Para los devotos y nuevos espectadores, desentrañar el orden cronológico de las películas de terror es crucial para apreciar plenamente la complejidad de su narrativa. Aquí te presentamos una guía detallada y actualizada para sumergirte en este laberinto escalofriante.

La génesis del mal: el amanecer del universo El Conjuro

Nuestra travesía por el universo El Conjuro comienza en los orígenes de las entidades que aterrorizarían a generaciones. Entender este punto de partida es clave para seguir la evolución del horror.

La monja (1952)

Aunque fue estrenada en 2018, la película “La Monja” nos transporta a 1952 en Rumanía. El Padre Burke y la Hermana Irene investigan un inquietante suicidio monástico, lo que los lleva a enfrentarse por primera vez al temible demonio Valak. Este encuentro sienta las bases para su reaparición en futuras entregas del universo El Conjuro, dejando una huella imborrable.

Annabelle: creation (1955)

En 1955, en California, se gesta el origen de otro de los iconos del miedo. “Annabelle: Creation” (estrenada en 2017) revela cómo la maldición de la infame muñeca Annabelle comenzó. Un muñequero y su esposa abren su hogar a un grupo de huérfanas, liberando sin querer una antigua maldad que se cobró sus primeras víctimas, estableciéndola como una amenaza central en la saga.

La monja ii (1956)

Cuatro años después de los eventos de “La Monja”, la Hermana Irene se encuentra de nuevo con Valak en “La Monja II”. Ambientada en 1956 y estrenada en 2023, esta secuela nos lleva al sur de Francia, donde una serie de muertes están ligadas al demonio, profundizando en la mitología de este personaje siniestro.

El despertar del terror: los demonios toman forma

A medida que avanza el tiempo, las fuerzas oscuras del universo El Conjuro se consolidan, afectando a nuevas víctimas y preparando el terreno para la intervención de los Warren.

Annabelle (1967)

La primera película spin-off en ser lanzada (en 2014) pero cronológicamente situada en 1967, “Annabelle” nos sumerge en un ambiente de terror cuando la muñeca aterroriza a una nueva familia. Esta entrega actúa como un nexo vital entre los orígenes de Annabelle y su futuro papel en las historias de los Warren.

El conjuro (1971)

El punto de partida de la saga principal, “El Conjuro” (estrenada en 2013), se ambienta en 1971. Aquí, el público conoce por primera vez a los afamados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes enfrentan uno de sus casos más desafiantes al ayudar a la familia Perron en Rhode Island, asediada por una bruja.

Annabelle vuelve a casa (1972)

Lanzada en 2019 y ambientada en 1972, “Annabelle Vuelve a Casa” se desarrolla después de los eventos de la primera película de los Warren. La muñeca Annabelle, resguardada en el museo de los Warren, se despierta y libera a otros espíritus malignos, poniendo en peligro a su hija Judy. Esta película conecta directamente con la narrativa central, expandiendo la mitología de los artefactos poseídos.

La escalada del horror: casos que desafían a los Warren

Los años siguientes traen consigo desafíos cada vez mayores, forzando a los Warren a enfrentar entidades más poderosas y complejas, consolidando el universo El Conjuro como un referente del género.

La maldición de la llorona (1973)

Aunque considerada una conexión más tenue, “La Maldición de La Llorona” (estrenada en 2019 y ambientada en 1973) se enlaza con el universo a través del Padre Pérez, un personaje que ya apareció en “Annabelle. Esta película introduce el folclore latinoamericano al canon, ofreciendo una perspectiva fresca del terror.

El conjuro 2 (1977)

Con escenas en 1976 y la trama principal en 1977, “El Conjuro 2” (estrenada en 2016) lleva a los Warren a Inglaterra para investigar el famoso Poltergeist de Enfield. Es en esta secuela donde se presenta formalmente al demonio Valak y al Hombre Retorcido, figuras que se convertirían en pilares del miedo en futuras producciones.

El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo (1981)

El filme más reciente en la línea cronológica (estrenado en 2021), “El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo”, se adentra en un caso de 1981: un asesinato donde la defensa alega posesión demoníaca. Esta entrega ofrece un giro único al formato tradicional de las películas de terror de la saga, mostrando además flashbacks de la juventud de los Warren en 1948.

El futuro del miedo: lo que viene para el universo El Conjuro

El universo El Conjuro continúa expandiéndose, con nuevas historias que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

The conjuring: last rites (2025)

La cuarta entrega de la saga principal, “The Conjuring: Last Rites”, se espera para el 5 de septiembre de 2025. Aunque los detalles son escasos, se sabe que continuará la historia de los Warren, posiblemente basada en el aterrador caso real de la familia Smurl en los años 80, prometiendo ser el cierre de una era para los investigadores paranormales. Para más detalles sobre su producción y la cronología de películas de terror de la saga, puedes consultar fuentes como Wikipedia.

La serie de tv de El Conjuro

Además de las películas, se ha confirmado el desarrollo de una serie de televisión ambientada en el universo de El Conjuro para HBO Max. Aunque los detalles son aún escasos, esta producción promete explorar nuevas facetas y expandir aún más las historias de este fascinante mundo de terror.