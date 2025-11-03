Trámite Buró de Coleccionistas: arte contemporáneo desde el Bajío para el mundo

Trámite Buró de Coleccionistas es una plataforma independiente de arte contemporáneo que busca generar conexiones entre artistas emergentes y consolidados, curadores, coleccionistas y nuevos públicos, con un énfasis especial en fortalecer la escena fuera de la Ciudad de México.

Entre los principales objetivos de Trámite se encuentran promover la producción, difusión y comercialización del arte contemporáneo en regiones como el Bajío, así como descentralizar los circuitos tradicionales y acercar el arte a públicos más amplios.

El proyecto también impulsa la creación de espacios de intercambio directo entre artistas, curadores y espectadores mediante charlas, recorridos guiados, instalaciones, performances y otras experiencias participativas.

Conoce los temas más relevantes de deportes.

Edición Tomo 009 en Querétaro

Del 17 al 25 de octubre de 2025, Trámite presentó su Tomo 009 en la ciudad de Querétaro, teniendo como sede el Hotel Hércules (Av. Hércules No. 1, El Marqués), ubicado en la antigua Fábrica Textil Hércules, hoy reconvertida en un espacio de encuentro creativo.

El programa incluyó una oferta diversa de actividades: Performances, sesiones de escucha profunda, recorridos guiados, y experiencias inmersivas.

Además, se lanzó una convocatoria abierta para artistas de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro en disciplinas visuales y multimedia, reafirmando el compromiso del proyecto con la escena regional y la experimentación artística.

Mantente informado en Alternativo.mx

¡Un programa diferente!

Trámite Buró de Coleccionistas se ha consolidado como un espacio de encuentro e intercambio donde el público no sólo observa, sino participa activamente. Es una oportunidad única para:

Conocer el trabajo de artistas contemporáneos emergentes del Bajío.

Descubrir nuevas tendencias y formatos fuera de los circuitos tradicionales.

Conectar con curadores, coleccionistas y proyectos independientes.

El visitante puede recorrer instalaciones, asistir a charlas, involucrarse en performances o simplemente conversar con artistas y curadores en un ambiente abierto.

Esta aproximación fomenta el acceso al arte contemporáneo, eliminando las barreras entre “obra” y “espectador” y acercando el arte a comunidades que tradicionalmente han estado fuera de los grandes escenarios artísticos.

Infórmate en Noticias Gobierno.