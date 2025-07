Tortilla “pirata”, ¿su consumo daña la salud humana?

En miles de hogares mexicanos, la tortilla es más que un acompañante: es tradición, sustento y cultura. Pero en los últimos años, un fenómeno silencioso ha comenzado a infiltrarse en los mercados populares y tianguis: la tortilla falsa o “pirata”.

El bajo precio de la tortilla “pirata” puede ser tentador, pero ¿qué hay detrás de ese ahorro aparente?

¿Qué es una tortilla falsa?

Se le llama “tortilla falsa” a aquellas que no están hechas con maíz ni con masa nixtamalizada, sino con harinas industriales de baja calidad, féculas, aditivos e incluso colorantes para simular el color y textura del maíz. Muchas veces, ni siquiera provienen de tortillerías formales, sino de fábricas improvisadas que operan sin controles sanitarios.

A simple vista, puede parecer una tortilla común, pero la diferencia está en su origen y en sus ingredientes. Y ahí es donde comienzan los problemas.

¿Cómo identificarlas?

Detectar una tortilla falsa no siempre es sencillo, pero hay señales claras que pueden ayudarte:

Textura : Se sienten más duras o gomosas, incluso después de calentarlas. No se rompen fácilmente al doblarlas, pero tampoco son flexibles como una tortilla de nixtamal.

Color : Algunas son demasiado blancas, casi grises, o presentan un color amarillento artificial.

Sabor : Tienen un sabor plano, sin el característico gusto del maíz nixtamalizado.

Olor : Les falta ese aroma tostado y ligeramente dulce del maíz cocido; pueden oler más a químico o incluso a humedad.

Precio: Si es demasiado barato, probablemente hay un motivo. Aunque el ahorro parezca atractivo, podría salir caro en términos de salud.

¿Hay riesgos para la salud?

Sí. Estas tortillas no sólo carecen de los beneficios nutricionales del maíz nixtamalizado (como el calcio y la fibra), sino que pueden contener aditivos no regulados, harinas de origen desconocido e incluso hongos o bacterias si fueron mal almacenadas o manipuladas. No existe garantía alguna sobre las condiciones higiénicas de su preparación.

Médicos y nutriólogos advierten que el consumo constante de estos productos podría contribuir a problemas digestivos, alergias alimentarias, o incluso, en casos extremos, intoxicaciones.

¿Por qué se venden entonces?

Principalmente por razones económicas. La crisis alimentaria y los bajos ingresos de muchas familias hacen que busquen opciones más accesibles, y algunos comerciantes aprovechan esta necesidad para ofrecer tortillas “pirata” a menor costo. También influye la falta de regulación en ciertas zonas, donde la vigilancia sanitaria es casi inexistente.

¿Qué puedes hacer como consumidor?

Compra en tortillerías de confianza o bien establecidas.

Pregunta si usan maíz nixtamalizado o harina.

No te dejes llevar únicamente por el precio.

Si tienes dudas, pide ver cómo las elaboran (muchas tortillerías permiten esto).

Si es posible, opta por productos con certificación de calidad o sellos sanitarios.

Una tortilla con historia

La tortilla no es sólo comida: es herencia viva del México prehispánico. La nixtamalización, ese proceso ancestral de cocer el maíz con cal, es lo que le da su valor nutricional y cultural. Perderlo, por abaratar costos, es renunciar a siglos de sabiduría alimentaria.

Consumir con conciencia es también un acto de resistencia cultural. Porque en cada tortilla de verdad hay historia, salud y dignidad.