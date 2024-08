El Torneo Pro-Am es más que un simple evento de golf, al atraer a participantes internacionales y locales de alto perfil, es un evento que ha ganado popularidad en la escena del golf mexicano en los últimos años. Este torneo se llevó a cabo en la vibrante ciudad de Querétaro, un lugar conocido no solo por su riqueza histórica y cultural, sino también por sus impresionantes campos de golf que brindan un escenario perfecto para eventos de este calibre.

Inicio el torneo recibiendo a los jugadores de varios países con una cena de bienvenida y un aproach nocturno donde se vivió un gran ambiente. El X Latín American Proam Casa de Campo República Dominicana 🇩🇴 2024.

El día 20 de agosto comenzó el torneo en el campo Theeth of the Dog donde hubo un excelente clima y se encontró en excelente estado el campo. Para el 21 de agosto y 22 se jugó en el campo Dye Fore donde el viento y la lluvia le dieron dificultad al campo, la lluvia duro un par de minutos sin embargo el viento no perdonó.

Detalles del Torneo

El formato del torneo es “Pro-Am”, que combina a jugadores profesionales con amateurs en equipos, ofreciendo una experiencia única donde los amateurs tienen la oportunidad de jugar junto a profesionales y aprender de su técnica y estrategia. Este tipo de torneo es ideal para fomentar el desarrollo del golf a nivel local y regional, así como para fortalecer la comunidad de golfistas en México.

Tiene sede en el Club Campestre de Querétaro.

El torneo generalmente se celebra en el Club Campestre de Querétaro, uno de los campos de golf más prestigiosos de la región. Este club cuenta con un campo de 18 hoyos de clase mundial, que ofrece desafíos tanto para amateurs como para profesionales. Con su diseño estratégico y vistas panorámicas del paisaje queretano, el campo proporciona un entorno espectacular para el torneo, mezclando la belleza natural con un desafío técnico significativo.

Participación y Formato del Torneo

El Torneo Pro-Am en Querétaro sigue un formato en el que cada equipo está compuesto por un jugador profesional y varios jugadores amateurs. A menudo, se utiliza el formato de “Scramble”, donde todos los jugadores del equipo golpean desde el mismo punto de partida, y luego se elige el mejor golpe para continuar el juego. Este formato no solo hace que el torneo sea más accesible para los jugadores menos experimentados, sino que también añade un elemento de estrategia y trabajo en equipo.

Norman Pearl Pérez profesional mexicano de la ciudad de Querétaro

Hoyo #14

220yds

Teeth of the dog

República Dominicana

19/08/24

RESULTADOS DEL TORNEO DE GOLF Ronda 4 (viernes 23 de agosto)

Campeonato Profesional Stableford – Pro

Pos. Jugador Puntos totales de Stableford R1 R2 R3 R4 T1 Joaquín Medina Wong

Los Mochis I – Joaquín Medina Wong 151 37 DIENTES 38 Tinte 4 36 Tinte 4 40 DIENTES T1 Joaquín Medina Wong

Los Mochis II – Joaquín Medina Wong 151 37 DIENTES 38 Tinte 4 36 Tinte 4 40 DIENTES 3 RAÚL CENDOYA

Los Golf-Aholics – Raúl Cendoya 151 36 DIENTES 37 Tinte 4 38 Tinte 4 40 DIENTES 4 Ben Sauls

Tornado en Texas: Ben Sauls 149 36 DIENTES 37 Tinte 4 37 Tinte 4 39 DIENTES 5 MIGUEL SUÁREZ

Equipo de golf de Miguel Suárez 148 36 DIENTES 33 Tinte 4 36 Tinte 4 43 DIENTES 6 LUCIANO GIOMETTI

La Scaloneta– Luciano Giometti 148 36

DIENTES 36

Tinte 4 38

Tinte 4 38

DIENTES 7 MANUEL RELANCIO

Equipo Internacional – Manuel Relancio 146 36

DIENTES 35

Tinte 4 36

Tinte 4 35

DIENTES T8 Greg Martín

Los Gallos – Greg Martín 142 36 DIENTES 35 Tinte 4 36 Tinte 4 35 DIENTES T8 Gregorio Martín II

Los Gallos II – Greg Martín 142 36 DIENTES 35 Tinte 4 36 Tinte 4 35 DIENTES 10 ARMANDO LÓPEZ RON

Las Lomas GBL – López Ron 141 35 DIENTES 35 Tinte 4 34 Tinte 4 37 DIENTES 11 COLECCIÓN DE VANINA

GTM – Vanina Colledanchise 139 39 DIENTES 32 Tinte 4 36 Tinte 4 32 DIENTES 12 MARCA BEATTIE

Rancho El Romerillo 136 30 DIENTES 35 Tinte 4 36 Tinte 4 35 DIENTES 13 PERLA NORMANDA

Golf Juriquilla – Norman Pearl 135 29 DIENTES 35 Tinte 4 35 Tinte 4 36 DIENTES 14 Nico Sedler

Los Señores Nico Sedler 134 31 DIENTES 36 Tinte 4 32 Tinte 4 35 DIENTES 15 DIEGO VARGAS CARDOZO

Casa del lago -Diego Vargas 131 32 DIENTES 34 Tinte 4 35 Tinte 4 30 DIENTES 16 Julio Zapata

Escuadrón Provisoria- Zapata 130 34 DIENTES 31 Tinte 4 36 Tinte 4 29 DIENTES 17 TEO PÉREZ

Constructores BRB-Teo Pérez 124 28 DIENTES 33 Tinte 4 35 Tinte 4 30 DIENTES 18 IGNACIO BREA

Equipo NBG- Ignacio Brea 119 32 DIENTES 22 Tinte 4 31 Tinte 4 34 DIENTES 19 JOEL ORTIZ

Los Don Q Boys – Joel Ortiz 101 25 DIENTES 22 Tinte 4 26 Tinte 4 28 DIENTES 20 NEVIS PHILLIPS

Nevin y amigos 74 11 DIENTES 21 Tinte 4 20 Tinte 4 22 DIENTES

Copa de Campeones Pro Am

Pos. Equipo Total a par neto R1 R2 R3 R4 Total Net. 1 Gómez + LÓPEZ R0N + Martín + Moriya + Velázquez

Las Lomas GBL – López Ron -62 126 DIENTES 128 Tinte 4 133 Tinte 4 127 DIENTES 514 2 BEATTIE + DÍAZ + González + González + Russo

Rancho el Romerillo -62 128 DIENTES 128 Tinte 4 126 Tinte 4 132 DIENTES 514 3 COLLENDANQUISA + Cristiani + Fernández + Macchiavello + Molinelli

GTM – Vanina Collendanchise -60 124 DIENTES 136 Tinte 4 129 Tinte 4 127 DIENTES 516 4 Bravo + Coleman + Krichofer + PÉREZ + Rueda -59 133 DIENTES 130 Tinte 4 125 Tinte 4 129 DIENTES 517 5 MARTÍN + Martín + Martín + Morgan + Parker

Los Gallos – Greg Martín -58 131 DIENTES 129 Tinte 4 127 Tinte 4 131 DIENTES 518 6 CENDOYA + Giha + Jordan + Pacheco +Torruella + Scalley

Los Golf – Aholics – Raúl Cendoya -53 130 DIENTES 135 Tinte 4 127 Tinte 4 131 DIENTES 523 7 Bartels + Massad + Peterson + Reeder + SAULS

Tornados en Texas: Ben Sauls -50 130 DIENTES 138 Tinte 4 130 Tinte 4 128 DIENTES 526 8 Brown + Colby + Kleis + SUÁREZ + Varona

Equipo de golf de Miguel Suárez -43 136 DIENTES 137 Tinte 4 137 Tinte 4 123 DIENTES 533 9 Cárdenas + MEDINA WONG II + Rodríguez + TBD + TBD

Los Mochis II – Joaquín Medina Wong -42 138 DIENTES 134 Tinte 4 133 Tinte 4 129 DIENTES 534 10 Briggiler + Ribero + Sacos + Vanzetti + ZAPATA

Escuadrón Provisaria – Zapata -34 134 DIENTES 140 Tinte 4 129 Tinte 4 139 DIENTES 542 11 Berendez + Cannelly + Prelooker + RELANCIO + Valdez

Equipo Internacional – Manuel Relancio -29 137 DIENTES 139 Tinte 4 137 Tinte 4 134 DIENTES 547 12 Arocena + BREA + Del valle + Santa Cruz + Vázquez Ramis

Equipo NBG – Ignacio Brea -28 144 DIENTES 139 Tinte 4 138 Tinte 4 127 DIENTES 548 13 Del Villar + García + Marín + PERLA + Rodríguez

Golf Juriquilla – Norman Pearl -28 142 DIENTES 137 Tinte 4 135 Tinte 4 134 DIENTES 548 14 Donadio + GIOMETTI + Merlo + Ruffa + Suárez -28 141 DIENTES 137 Tinte 4 134 Tinte 4 136 DIENTES 548 La Scaloneta – Luciano Giometti 15 Jiménez + ORTIZ + Rodríguez + Sánchez + Torruella

Los Don Q Boys – Joel Ortiz -25 135 DIENTES 145 Tinte 4 135 Tinte 4 136 DIENTES 551 16 Campbell + MARTIN II + Mitchel + Norman + Schmidt

Los Gallos II – Greg Martin -15 139 DIENTES 142 Tinte 4 141 Tinte 4 139 DIENTES 561 17 Gallegos + MEDINA WONG + Pacheco + Quintero + TBD

Los Mochis I – Joaquín Medina Wong -10 138 DIENTES 143 Tinte 4 145 Tinte 4 140 DIENTES 566 18 Ibarguren + Mozarovsky + SEDLER + Scardasis + Por determinar

Los Señores Nico Sedler 14 143 DIENTES 152 Tinte 4 154 Tinte 4 141 DIENTES 590 19 Pineda + Pineda + TBD + Troncoso + Gómez + VARGAS + CARDOZO

Casa del Lago – Diego Vargas 18 150 DIENTES 146 Tinte 4 143 Tinte 4 155 DIENTES 594 20 Boschulte + García + Lewis + PHILLIPS + TBD

Nevin y amigos 55 158 DIENTES 158 Tinte 4 161 Tinte 4 154 DIENTES 631

Campeones de bajo ingreso bruto de la Copa Pete Dye

Pos. Equipo Total a par bruto R1 R2 R3 R4 Total Bruto 1 MARTIN + Martín + Martín + Morgan + Parker

Los Gallos – Greg Martin -29 138 DIENTES 136 Tinte 4 136 Tinte 4 137 DIENTES 547 2 Brown + Colby + Kleis + SUÁREZ + Varona

Equipo de golf de Miguel Suárez -16 142 DIENTES 143 Tinte 4 145 Tinte 4 130 DIENTES 560 3 Gómez + LÓPEZ RON + Martín + Moriya + Velázquez

Las Lomas GBL-López Ron -8 141 DIENTES 142 Tinte 4 145 Tinte 4 140 DIENTES 568 4 COLLEDANQUISA + Cristiani + Fernández + Macchiavello + Molinelli

GTM-Vanina Colledanchise -6 137 DIENTES 149 Tinte 4 140 Tinte 4 144 DIENTES 570 5 CENDOYA + Giha + Jordan + Pacheco – Torruella + Scalley

Los Golf-Aholics – Raúl Cendoya -1 141 DIENTES 151 Tinte 4 141 Tinte 4 142 DIENTES 575 6 Del Villar + García + Marín + PERLA + Rodríguez

Golf Juriquilla – Norman Pearl -1 149 DIENTES 144 Tinte 4 141 Tinte 4 141 DIENTES 575 7 BEATTIE + Díaz + González + González + Russo

Rancho el Romerillo mi 144 DIENTES 145 Tinte 4 141 Tinte 4 146 DIENTES 576 8 Bartels + Massad + Peterson + Reeder + SAULS

Tornados Texas: Ben Sauls 1 142 DIENTES 151 Tinte 4 144 Tinte 4 140 DIENTES 577 9 Donadio + GIOMETTI + Merlo + Ruffa + Suárez

La Scaloneta – Luciano Giometti 3 149 DIENTES 144 Tinte 4 141 Tinte 4 145 DIENTES 579 10 Bravo + Coleman + Krichofer + PÉREZ + Rueda

Constructores BRB-Teo Pérez 4 148 DIENTES 145 Tinte 4 142 Tinte 4 145 DIENTES 580 11 Berendez + Cannelly + Prelooker + RELANCIO + Valdez

Equipo Internacional – Manuel Relancio 9 145 DIENTES 149 Tinte 4 148 Tinte 4 143 DIENTES 585 12 Briggiler + Ribero + Sacos + Vanzetti + ZAPATA 15 145 DIENTES 153 Tinte 4 142 Tinte 4 151 DIENTES 591 13 Arocena + BREA + Del Valle + Santa Cruz + Vázquez Ramis

Equipo NBG – Ignacio Brea 25 155 DIENTES 154 Tinte 4 151 Tinte 4 141 DIENTES 601 14 Cárdenas + MEDINA WONG II + Rodríguez + TBD + TBD 26 155 DIENTES 151 Tinte 4 149 Tinte 4 147 DIENTES 602 15 Jiménez + ORTIZ + Rodríguez + Sánchez + Torruella

Los Don Q Boys – Joel Ortíz 28 148 DIENTES 157 Tinte 4 149 Tinte 4 150 DIENTES 604 16 Campbell + MARTIN II + Mitchel Norman + Schmidt

Los Gallos II-Greg Martin 46 154 DIENTES 157 Tinte 4 156 Tinte 4 155 DIENTES 622 17 Ibarguren + Mozarovski + SEDLER + Scardasis + Por determinar

Los señores Nico Sedler 57 156 DIENTES 162 Tinte 4 165 Tinte 4 150 DIENTES 633 18 Gallegos + MEDINA WONG + Pacheco + Quintero + TBD

Los Mochis I – Joaquín Medina Wong 59 156 DIENTES 161 Tinte 4 161 Tinte 4 157 DIENTES 635 19 Pineda + Pineda + TBD + Troncoso Gómez + VARGAS CARDOZO

Casa del Lago-Diego Vargas 83 166 DIENTES 164 Tinte 4 161 Tinte 4 168 DIENTES 659 20 Boschulte + García + Lewis + PHILLIPS + TBD

Nevin y amigos 101 170 DIENTES 170 Tinte 4 173 Tinte 4 164 DIENTES 677

Pro Am por vuelo

Vuelo de Chavón

Pos. Equipo Total a par neto R1 R2 R3 R4 Total Net T1 BEATTIE + Díaz + González + Russo

Rancho El Romerillo -62 128

DIENTES 128

Tinte 4 126

Tinte 4 132

DIENTES 514 T1 Gómez + LÓPEZ RON + Martín + Moriya + Velázquez

Las Lomas GBL -López Ron -62 126

DIENTES 128

Tinte 4 133

Tinte 4 127

DIENTES 514 3 Bartels + Massad + Peterson + Reeder + SAULS

Tornados en Texas: Ben Sauls -50 130

DIENTES 138

Tinte 4 130

Tinte 4 128

DIENTES 526 4 Arocena + BREA + Del Valle + Santa Cruz + Vázquez Ramis

Equipo NBG-Ignacio Brea -28 144

DIENTES 139

Tinte 4 138

Tinte 4 127

DIENTES 548 5 Jiménez + ORTIZ+ Rodríguez + Sánchez + Torruella

Los Don Q Boys – Joel Ortíz -25 135

DIENTES 145

Tinte 4 135

Tinte 4 136

DIENTES 551 6 Campbell + MARTIN II + Mitchel + Norman + Schmidt

Los Gallos II -Greg Martin -15 139

DIENTES 142

Tinte 4 141

Tinte 4 139

DIENTES 561 7 Ibarguren + Mozarovski + SEDLER + Scardasis + Por determinar

Los señores Nico Sedler +14 143

DIENTES 152

Tinte 4 154

Tinte 4 141

DIENTES 590

Vuelo a largos

Pos. Equipo Total a par neto R1 R2 R3 R4 Total Net 1 COLLEDANQUISA + Cristiani + Fernández + Macchiavello + Molinelli

GTM-Vanina Colledanchise -60 124

DIENTES 136

Tinte 4 129

Tinte 4 127

DIENTES 516 2 Bravo + Coleman + Krichofer + Pérez + Rueda

Constructores BRB-Teo Pérez -59 133 DIENTES 130

Tinte 4 125

Tinte 4 129

DIENTES 517 3 CENDOYA + Giha + Jordan + Pacheco- Torruella + Scalley

Los Golf-Aholics – Raúl Cendoya -53 130

DIENTES 135

Tinte 4 127

Tinte 4 131

DIENTES 523 4 Cárdenas + MEDINA WONG II + Rodríguez + TBD + TBD

Los Mochis II – Joaquín Medina Wong -42 138

DIENTES 134

Tinte 4 133

Tinte 4 129

DIENTES 534 5 Gallegos + MEDINA WONG + Pacheco + Quintero + TBD

Los Mochis I – Joaquín Medina Wong -10 138

DIENTES 143

Tinte 4 145

Tinte 4 140

DIENTES 566 6 Pineda + Pineda + TBD + Troncoso Gómez + VARGAS CARDOZO

Casa del Lago-Diego Vargas +18 150

DIENTES 146

Tinte 4 143

Tinte 4 155

DIENTES 594 7 Boschulte + García + Lewis + PHILLIPS + TBD

Nevin y amigos +55 158

DIENTES 158

Tinte 4 161

Tinte 4 154

DIENTES 631

Ronda de 4 de Gross Skins: jugadores de Skins

Jugador Batería Detalles JOEL ORTÍZ

Los Don Q Boys -Joel Ortíz 1 Hoyo en uno en el 13 MIGUEL SUÁREZ

Equipo de golf de Miguel Suárez 1 Águila en 14 Ben Sauls

Tornados en Texas: Ben Sauls 1 Birdie en 4

Ronda 4 de Net Skins: jugadores de Skins

Jugador Batería Detalles Claudia Graciela Cristiani (A)

GTM-Vanina Colledanchise 2 Águila en el 8, Águila en el 11 JOEL ORTÍZ

Los Don Q boys- Joel Ortíz 1 Hoyo en uno en el 13 Enrique Torruella (A)

Los Don Q Boys- Joel Ortiz 1 Águila en 2 MIGUEL SUÁREZ

Equipo de golf de Miguel Suárez 1 Águila en 14 Oscar Yoshinori Moriya (A)

Las Lomas GBL -López Ron 1 Águila en 17 Ocran Lewis (A)

Nevin y amigos 1 Águila en 6 Gaia Tiziana Macchiavello (A)

GTM-Vanina Colledanchise 1 Águila en 12

Más cerca del pin #16 Diente

Pos. Jugador Detalles 1 Oscar Yoshinori Moriya (A)

Las Lomas GBL-López Ron

Más cerca del pin #13 Diente

Pos. Jugador Detalles 1 Jan Giha (A)

Los Golf-Aholics -Raúl Cendoya

Debes leer:

Síguenos en Facebook.