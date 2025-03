Todo sobre Ashton Hall: El influencer fitness que se volvió meme

El mundo de los influencers fitness nunca deja de sorprender, y esta vez Ashton Hall ha tomado internet por asalto con su excéntrica rutina matutina, donde despierta a las 3:52 AM y sigue un horario casi robótico. Su video se volvió viral y desató una ola de memes sobre los hábitos de los “tiburones” de la vida saludable.

¿En qué consiste la rutina matutina de Ashton Hall?

El video que lo hizo famoso muestra su día perfecto, siguiendo una disciplina extrema:

3:52 AM – Se despierta.

4:04 AM – Hace lagartijas en su balcón.

4:38 AM – Medita y escribe en un diario.

5:49 AM – Remoja su cara en agua fría.

7:36 AM – Nada en la alberca y luego se baña.

9:15 AM – Primera junta del día, después de un desayuno con tocino, huevo y pan con aguacate.

El clip acumula cifras impresionantes en redes sociales:

479 mil likes en TikTok

6.4 millones de likes en Instagram

744 millones de views en Twitter

¿Quién es Ashton Hall?

Ashton Hall es un influencer fitness con casi 9 millones de seguidores en Instagram, pero su camino no comenzó en las redes sociales.

Soñaba con jugar en la NFL, pero no lo logró.

A los 23 años inició un negocio de mudanzas mientras entrenaba en el gimnasio.

Consiguió trabajo como entrenador personal en LA Fitness, donde comenzó a hacerse popular.

Durante la pandemia, perdió su empleo y decidió dedicarse a las redes sociales.

Desde entonces, se ha convertido en una figura viral del fitness, con rutinas extremas que inspiran y, al mismo tiempo, generan memes en toda la web.

La reacción de internet y los memes

La rutina de Ashton Hall ha desatado una oleada de burlas y recreaciones en redes sociales. Muchos comparan sus hábitos con la mentalidad de tiburón, mientras que otros bromean sobre lo imposible que es seguir su ritmo si tienes un trabajo “normal”.

Incluso muchas personas han intentado recrear su rutina, documentando su sufrimiento en el intento.

¿Es realmente útil su rutina?

Más allá de los memes, la disciplina de Ashton Hall tiene fundamentos en hábitos saludables, como el ejercicio temprano, la meditación y la exposición al frío. Sin embargo, despertar a las 3:52 AM no es para todos, y la clave del éxito no siempre está en copiar exactamente la rutina de alguien más, sino en encontrar lo que mejor funcione para ti.

¿Te atreverías a seguir la rutina de Ashton Hall?

Ya sea que lo tomes en serio o solo te unas a la tendencia de los memes, Ashton Hall ha demostrado que la disciplina extrema puede volverse viral. ¿Intentarías su rutina o prefieres quedarte con el método clásico de dormir un rato más?

