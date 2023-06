The Flash experimenta un descenso histórico en su taquilla dentro del universo de DC

La última entrega de la franquicia de DC, The Flash, ha sufrido una notable disminución en sus ingresos de taquilla, marcando un revés significativo para la película de superhéroes.

A pesar de las altas expectativas y la anticipación que rodeaba a la película, The Flash no logró alcanzar las proyecciones financieras y experimentó una disminución sustancial en las ventas de entradas en comparación con películas anteriores del DCU.

Este descenso en el rendimiento de taquilla ha generado preocupación tanto en la industria como entre los fanáticos, ya que se esperaba que The Flash fuera un gran éxito para DC. Actualmente se están analizando las razones detrás de esta disminución, teniendo en cuenta factores como la competencia de otros estrenos, la recepción crítica y la recepción del público.

Queda por ver cómo afectará este contratiempo a los planes futuros del Universo Extendido de DC y al desarrollo de futuras películas de superhéroes. Es probable que se realicen esfuerzos para identificar y abordar los factores que contribuyeron al bajo rendimiento de The Flash con el fin de asegurar el éxito continuo de la franquicia.

DC sucumbe ante Marvel

Debido a esta considerable caída, las proyecciones para la recaudación final de taquilla nacional de The Flash han disminuido y ahora se sitúan alrededor de los 110-120 millones de dólares. Además, existe la posibilidad de que el debut de The Flash no logre igualar el rendimiento de Guardians of the Galaxy Vol. 3 a principios de mayo. Es una situación complicada.

También hay datos preocupantes en cuanto al mercado internacional, ya que la película experimentó un descenso del 65% en 78 mercados, sumando 26.6 millones de dólares. Es importante destacar que ningún blockbuster se estrenó este fin de semana, por lo que no había razón para una caída tan pronunciada. A pesar de una disminución del 75% en China, este país sigue siendo el principal mercado fuera de Estados Unidos con un total acumulado de 23.6 millones de dólares. México (14.4 millones de dólares), Reino Unido (8.5 millones de dólares), Brasil (5.4 millones de dólares) y Corea (4.7 millones de dólares) también forman parte del top 5 internacional.

Warner en rojo

Hasta el momento, The Flash ha recaudado un poco más de 211 millones de dólares a nivel mundial. En los próximos días, superará la taquilla final de Linterna Verde, que fue de 219 millones de dólares, pero no se espera que llegue mucho más lejos. Según los pronósticos de analistas, es probable que la película no supere los 300 millones de dólares, lo cual representaría pérdidas significativas para Warner Bros.

En cuanto a Blue Beetle, la próxima película de DC en cines, es difícil predecir su destino. Aunque cada película tiene sus propias circunstancias y factores, es posible que se vea afectada por la tendencia actual de bajo rendimiento en taquilla de las películas de DC. Sin embargo, no se puede afirmar con certeza si enfrentará un destino trágico o logrará tener un desempeño más positivo. El éxito de Blue Beetle dependerá de varios factores, como la calidad de la película, la promoción y el interés del público en el personaje y la historia que presenta.