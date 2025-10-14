Teleférico en Querétaro irá de San José El Alto al Centro Histórico

La zona alta de Querétaro, de clase social preponderantemente marginada, tendrá teleférico en los próximos años, una novedad que busca solucionar problemas de movilidad urbana de la ciudad.
El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías Olvera, anunció en rueda de prensa que los estudios técnicos para la instalación del teleférico ya están en marcha, a fin de que el novedoso sistema de transporte esté listo el próximo año.
De San José El Alto al Centro Histórico
“Felifer” Macías mencionó que el teleférico beneficiará a unas 300 mil habitantes de Querétaro, el cual irá de San José El Alto al Centro Histórico local, con un presupuesto estimado en 700 millones de pesos.
Puso de manifiesto que el análisis y estudio técnico se lleva a cabo con la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y el propósito es que el proyecto pueda trascender administraciones.
Ciudades con teleférico
En México, varias ciudades han instaurado teleférico como parte de su sistema de transporte urbano con el objetivo de mejorar la movilidad en zonas de difícil acceso, especialmente en áreas con topografía accidentada.
Uno de los ejemplos más destacados es la Ciudad de México, donde opera el Cablebús, un sistema de teleférico urbano que conecta zonas periféricas con estaciones de transporte masivo como el Metro y el Metrobús.
Otra ciudad que ha adoptado esta tecnología es Ecatepec, en el Estado de México, donde funciona el Mexicable, el primer teleférico urbano en el país.
Inaugurado en 2016, este sistema ha sido fundamental para facilitar el acceso desde las partes altas del municipio hacia puntos clave del transporte terrestre, contribuyendo también a la reducción de emisiones contaminantes.
Estos proyectos marcan una tendencia hacia soluciones de movilidad más inclusivas, sostenibles y adaptadas a las características geográficas y sociales de las zonas urbanas mexicanas.