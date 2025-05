Taylor Swift recupera sus grabaciones maestras

Taylor Swift ha logrado un hito histórico al comprar los derechos de sus primeras seis grabaciones maestras, poniendo fin a años de controversia sobre la propiedad de su música. En su anuncio oficial, la cantante expresó su emoción y agradecimiento, señalando que “toda la música que he hecho ahora me pertenece”. Este movimiento marca un antes y un después en la industria musical y en la carrera de Swift, que ha luchado arduamente para recuperar lo que siempre consideró suyo.

La lucha por la propiedad de las grabaciones maestras de Taylor Swift

La controversia comenzó en 2019 cuando Scooter Braun adquirió el sello discográfico Big Machine, llevándose consigo los derechos de los álbumes de Taylor Swift: Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 y Reputation. Swift manifestó su descontento, señalando que Braun estaba involucrado en campañas de acoso en su contra y que la venta le había arrebatado su trabajo más valioso. Por años, la cantante intentó sin éxito comprar sus grabaciones maestras, un derecho que para muchos artistas es fundamental para controlar el uso y distribución de su música. Como respuesta, Swift decidió regrabar sus primeros álbumes para recuperar el control y disminuir el valor de las versiones originales bajo propiedad ajena. Hasta la fecha, ha lanzado cuatro álbumes regrabados, conocidos como Taylor’s Version, que incluyen canciones inéditas y material extra para sus seguidores.

Impacto y futuro del proyecto Taylor’s Version

Aunque Swift adelantó una versión nueva del sencillo “Look What You Made Me Do” de Reputation, explicó que el álbum completo aún no está terminado y que tomó una pausa porque ese disco refleja un momento muy específico de su vida. Prometió que próximamente publicará más canciones inéditas del archivo si los fans están interesados. Además, confirmó que el disco debut fue regrabado y se siente orgullosa del resultado. Este proyecto no solo ha revitalizado su catálogo musical sino que también inspiró la exitosa gira Eras Tour, que ha generado miles de millones en ventas de boletos. La compra definitiva de sus grabaciones maestras no solo simboliza un triunfo personal, sino un precedente para otros artistas que luchan por sus derechos en la industria musical.

Conclusión sobre Taylor Swift

Taylor Swift no solo recuperó la propiedad de su arte, sino que también envió un mensaje poderoso sobre la importancia del control creativo y económico en la música. Su batalla evidencia cómo la industria puede ser implacable, pero también muestra que con determinación es posible cambiar las reglas del juego. La cantante agradeció a sus fans por su apoyo, destacando que esta victoria es tanto suya como de quienes creen en el valor del trabajo artístico. Ahora, con el control de sus grabaciones maestras, Swift puede asegurar que su música será protegida y celebrada en sus propios términos.

Más información aquí