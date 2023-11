Tania Zeng la tenismesista que debes conocer

La tenismesista nacional Tania Zeng cautivó a todo el país con su inspiradora historia de vida y logró un destacado lugar en el podio en la competencia por equipos femenino.

En los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el Team Chile se vio enriquecido con historias de vida ejemplares, entre las cuales destacó la de Zhiying Zeng, cariñosamente conocida como la tía Tania. A sus 57 años, esta deportista representó a Chile, una hazaña que contrasta con su historia de inmigrante china que llegó al país en 1989 en busca de nuevas oportunidades lejos del deporte que practicó desde su infancia.

A pesar de haber seguido una carrera empresarial en Chile, la tía Tania vio la oportunidad de formar parte de la selección nacional de tenis de mesa y no dudó en aprovecharla. En sus propias palabras: “Tuve que pasar por dos rondas de selección para entrar al equipo de tenis de mesa. Si bien sabía que tendría rivales fuertes, decidí participar y competir”.

“Cuando empecé a jugar soñaba una medalla y esto es un regalo muy grande para mí, nunca lo había soñado. Cualquiera lo hubiese querido y yo lo logré. Estoy muy agradecido con toda la gente que me gritaba y me apoyaba. Viví al máximo estos Juegos Panamericanos” señala Tania Zeng.

Inspiradora historia de vida

Además, compartió parte de su historia: “Llegué a Chile en un principio a Arica y luego me trasladé a Iquique, donde establecí una empresa. Siempre me mantuve en el norte del país. Mi llegada a Chile ocurrió en 1989, y en ese momento dejé el tenis de mesa. Mi madre, que es entrenadora, me había estado preparando desde los 8 años. A los 10 años ingresé a una escuela preprofesional de tenis de mesa, y a los 11 años ya era parte de la selección profesional. Antes de mudarme a Chile, continué jugando al tenis de mesa”.

La tía Tania se siente completamente identificada con el pueblo chileno y ha forjado un fuerte vínculo con el país. Como menciona: “Me siento muy cercana al pueblo chileno, siento que los entiendo mucho. Mis hijos son adultos y han vivido esta experiencia conmigo, y eso es lo más importante para mí”.

Además, Zhiying Zeng compartió su proceso de aprendizaje del idioma chileno desde su llegada al país. “Cuando llegué, no sabía hablar nada; aprendí por mí misma y me fui comunicando poco a poco con la gente. Ahora conozco muchas palabras y me manejo con diferentes modismos chilenos. Mi favorito es ‘guatón ql’, y me hace reír”, mencionó con una sonrisa.

