Talento queretano destaca en el International Air & Space Program

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó una reunión con los 35 jóvenes que participaron en el International Air & Space Program (IASP) con el impulso del programa estatal “Contigo, Querétaro Digital te Lleva al Espacio”.

En esta tercera edición del International Air & Space Program (IASP), tres proyectos obtuvieron los primeros lugares y llevaron el nombre del estado a un escenario internacional.

Estancia en Houston

Durante una semana, estudiantes de 12 universidades viajaron a Houston, Texas, donde fueron recibidos por personal de AEXA Aerospace y participaron en prácticas de ingeniería, diseño de prototipos, misiones simuladas y el desarrollo de proyectos vinculados al entorno aeroespacial.

“Y quiero que sepan que sí, por una parte, fueron privilegiados los 35 muchachos que fueron, pero por otra parte también tienen una gran responsabilidad, a partir de ahora de poder ayudar a que más gente pueda subir y que ustedes puedan llegar hacia donde su aspiración y su mente los quiera llevar”, instó Kuri.

El reto abordado en esta tercera edición del programa se centró en la futura llegada de la humanidad a Marte y en la búsqueda de soluciones a la alta latencia en las comunicaciones interplanetarias.

En este contexto, el proyecto de IA emocional para astronautas, realizado por Juan Vicente Guzmán Belisario, de la Universidad de Arkansas, obtuvo el primer lugar.

Además, el segundo lugar fue otorgado a las estudiantes Itzel Cano Rivas, de la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), y Paulina Cervantes Jácome, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), por el desarrollo de un traje inteligente.

En tanto, el tercer lugar correspondió al proyecto de un robot compacto y resistente a la radiación, desarrollado por Fernanda Peniche, de la UNAQ; Emilio Alberto Pérez Juárez, de la Universidad Anáhuac; y Joel Alejandro Ramírez Sandoval, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, UNAM.

“Lo que quiero decirles es gracias a ustedes, gracias por haberse tomado la oportunidad. Dicen que las oportunidades no se pierden, solamente alguien más las toma. Entonces, esta gran oportunidad que ustedes tienen, que espero de corazón que la hayan aprovechado muchísimo y que se den cuenta el gran privilegio que tienen”, puntualizó el titular del ejecutivo.