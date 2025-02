Aquí están los detalles y el verdadero significado de la canción I Will Always Love You, que seguramente la has escuchado en algún momento de tu vida y pensara que es una canción romántica pero en realidad no está dedicada al amor eterno; la canción fue escrita para decir adiós a alguien a quien se aprecia mucho.

¿Quién canto el tema original?

La cantante de música country Dolly Parton es la cantante del tema original que se estrenó en 1973 y la compuso como un tributo de despedida para su mentor Porter Wagoner con quién había trabajado durante varios años.

Significado de la canción

Aunque la letra suene como la promesa de un amor eterno en realidad habla de una separación necesaria y del cariño que perdura a pesar de la distancia

La otra versión

Sin embargo, la versión de Whitney Houston que crearon para la película El guardaespaldas la catapultó al éxito mundial, logrando récords históricos.

Éxito de la canción

De hecho, sigue siendo la canción más vendida de todos los tiempos interpretada por una mujer y también es un fenómeno cultural imparable.

Se lanzó en noviembre de 1992, encabezó el top 100 de Billboard durante 14 semanas consecutivas (entonces un récord) y ganó dos premios Grammy.

La encantadora y discreta versión de Parton alcanzó el número uno en la lista de las canciones country más exitosas de EE.UU., pero la cantante siempre ha sido amable con la forma en que Houston transformó la letra en una balada poderosa.

El legado de la cantante Whitney

La interpretación de Houston cautivó al mundo porque combina una técnica desconcertante con una lectura sincera de la tierna letra de Parton. Desde el momento en que canta “así que iré, pero sé que pensaré en ti en cada paso del camino”, está claro que Houston hace una interpretación vocal de una calidad excepcional.

De no ser por eso, se podría decir que no habría habido un mercado masivo para Mariah Carey, Christina Aguilera o Beyoncé.

Conclusión

La canción I Will Always Love You tiene una historia compleja y emotiva que va más allá de la interpretación de un amor eterno. Compuesta por Dolly Parton como un tributo de despedida a su mentor Porter Wagoner, la letra expresa una separación llena de respeto y cariño. La versión de Whitney Houston convirtió la canción en un fenómeno global, consolidando su estatus como una de las mejores cantantes e influyendo en futuras generaciones.

