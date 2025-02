Se ha revelado el nuevo tráiler de Los Pitufos

Se ha revelado el primer tráiler de la nueva película animada de los pitufos, tras dos películas con personajes en live-action, y una película animada, Pitufina, Papá Pitufo y hasta el temible Gargamel están de regreso.

Trama

Cuando Papá Pitufo es desaparecido misteriosamente por dos magos malvados, Razamel y Gargamel, Pitufina (Rihanna) lleva a los Pitufos a una misión al mundo real para salvarlo (llegan a Paris). Con la ayuda de nuevos amigos, los Pitufos deben descubrir lo que define su destino para salvar el universo. En meses anteriores, una frase promocional de la cinta también prometió una historia llena de descubrimientos, pues se propone responder una de las preguntas más importantes de la vida: ¿Qué es un Pitufo? .

¿Quiénes están en el reparto?

En su idioma original, la cantante Rihanna será la voz de Pitufina y también contaran con voces de otros actores como John Goodman, Nick Offerman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer, Xolo Maridueña, Sandra Oh, Kurt Russell, etc.. Por el momento, no sabemos quiénes se encargarán del doblaje en español latino, pero esperamos que haya muy buenas voces.

¿Quiénes están detrás de la película?

La dirección corre a cargo de Chris Miller, quien dirigió Shrek tercero y la primera entrega de Gato con botas. Desde 2021, Paramount Pictures adquirió los derechos de la franquicia, por lo que todo un universo basado en estos personajes se encuentran desarrollo.

¿Cuándo se estrena? y competencia en julio

La película se estrena el 17 de julio de este año, aunque no es la única, ya que también estrenaran otras peliculas como Superman, Jurassic world: Renace y los 4 fantasticos: Primeros Pasos.

Conclusión

La nueva película animada de los Pitufos promete revitalizar la franquicia con una historia llena de aventuras y magia, mientras explora una de las preguntas filosóficas sobre estos entrañables personajes. Con un elenco impresionante que incluye a Rihanna como Pitufina y un equipo talentoso de voces, esta película busca capturar tanto a los fans de toda la vida como a nuevas generaciones. Dirigida por Chris Miller, se espera que ofrezca una experiencia visual y narrativa memorable. Sin embargo, competirá con otros grandes estrenos de julio de 2025, lo que hará que su éxito dependa de la respuesta del público y el apoyo de los fanáticos.

