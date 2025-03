Saw XI cancelada y no llegará a cines en 2025

La esperada película de terror Saw XI, programada para estrenarse el 26 de septiembre de 2025, ha sido oficialmente cancelada. Esta noticia ha sorprendido a los fanáticos de la franquicia, quienes esperaban continuar con la historia de Jigsaw tras el éxito de Saw X en 2023.

Razones de la Cancelación de Saw XI

De acuerdo con el portal Bloody-Disgusting.com, la cancelación de Saw XI se debe a conflictos internos entre los productores. En enero de 2024, surgieron desacuerdos que llevaron a una división dentro del equipo de producción: mientras algunos buscaban avanzar con el proyecto, otros pusieron trabas que finalmente impidieron su desarrollo.

Lionsgate, el estudio detrás de la franquicia, ha confirmado que no se logró resolver la situación, lo que imposibilitó la continuidad del proyecto. Además, si los derechos de Saw fueran vendidos a otra productora, lo más probable es que se opte por un reboot en lugar de una secuela directa.

Éxito de Saw X y luz verde a la secuela

El rotundo éxito de taquilla de Saw X en 2023 revitalizó la saga, marcando el regreso de John Kramer (Tobin Bell), también conocido como Jigsaw. Tras esta recepción positiva, Saw XI recibió luz verde casi de inmediato, con la confirmación del regreso de Bell junto a los personajes Mark Hoffman (Costas Mandylor) y Amanda Young (Shawnee Smith). A pesar de que estos personajes murieron en entregas anteriores, la línea temporal de la franquicia permitía explorar eventos ocurridos antes de sus fallecimientos.

¿Cuál era la trama de Saw XI?

Se esperaba que la película fuera una secuela directa de Saw X, ubicada entre los eventos de Saw y Saw II. La trama mostraría a John Kramer buscando tratamiento en una clínica en México, sólo para descubrir que se trataba de una estafa, lo que lo llevaría a tomar represalias con sus característicos y sádicos juegos.

¿Quiénes estaban detrás del proyecto?

Kevin Greutert, quien editó la primera película de Saw y dirigió varias secuelas, incluyendo Saw X, estaba confirmado como director de Saw XI. El guion estaría a cargo de Patrick Melton y Marcus Dunstan, los escritores de Saw IV, V, VI y Saw 3D.

El Futuro de la Franquicia Saw

Con la cancelación de Saw XI, el destino de la saga queda en el aire, dejando cabos sueltos en la historia de Jigsaw y sus seguidores. Sin embargo, la posibilidad de que otra compañía adquiera los derechos podría dar lugar a un reinicio de la franquicia en lugar de una continuación.

La franquicia Saw, conocida en Latinoamérica como El Juego del Miedo, ha sido una de las sagas de horror más icónicas de los últimos años. Su impacto en el género ha sido innegable, con una propuesta innovadora que la consolidó como un referente del terror y suspenso. Sin embargo, su extensión y constantes secuelas han llevado a que algunos críticos consideren que ha sido explotada hasta el cansancio.

A pesar de la cancelación de Saw XI, la franquicia podría tener futuro con un reinicio o un nuevo enfoque narrativo en los próximos años. Los fanáticos seguirán atentos a cualquier noticia sobre el regreso de Jigsaw y sus macabros juegos.

