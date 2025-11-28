Restaurante Tinto y Roca, la nueva propuesta gastronómica en Bernal

El Pueblo Mágico de Bernal cuenta con un nuevo espacio gastronómico y cultural: restaurante Tinto y Roca, que ofrece asados al más puro estilo sudamericano.

La titular de la Secretaría de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, y el presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez, encabezaron la ceremonia de iinauguración de Tinto y Roca, que se ubica en el interior del Hotel Hostal Medieval, en el Pueblo Mágico de Bernal.

La funcionaria resaltó a la gastronomía como uno de los pilares fundamentales de atracción turística para la entidad y agradeció a los inversionistas por enriquecer la oferta culinaria en Bernal, uno de los siete Pueblos Mágicos del estado de Querétaro.

Alberto Barroso y Alfonso Tovar, socios de este nuevo proyecto gastronómico, explicaron que a partir de hoy se ofrece a los comensales una propuesta culinaria de asados tipo argentino y brasileño.

Barroso hizo hincapié en que la oferta gastronómica se basa en cortes de carne añejados y maridajes con vino queretano, entre otros platillos.

Los vinos de la región

El municipio de Ezequiel Montes, ubicado en el corazón de la región vitivinícola de Querétaro, es un epicentro clave en la producción de vinos de mesa mexicanos, gracias a sus condiciones geoclimáticas únicas que permiten una viticultura de altura extrema a unos dos mil metros sobre el nivel del mar.

Freixenet México La zona alberga algunas de las bodegas más importantes del centro del país como Viñedos La Redonda,, Viñedos Azteca, y Bodegas De Cote, las cuales son pilares de la aclamada Ruta del Queso y el Vino.

Estos viñedos cultivan una variedad de uvas tintas y blancas, incluyendo variedades como Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Malbec y Merlot, que se transforman en vinos tintos, blancos, rosados y espumosos de alta calidad.