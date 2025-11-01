Querétaro presente en ofrenda de Palacio Nacional

El estado de Querétaro participa en la ofrenda del Día de Muertos que se montó en Palacio Nacional de la Ciudad de México, dedicada a los estados que resultaron afectados por las recientes lluvias.

La ofrenda de Día de Muertos forma parte de las celebraciones que encabeza la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad.

La ofrenda simboliza la solidaridad, la esperanza y la unión entre las comunidades de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Desde Santa Ana Hueytlalpan hasta Papantla, desde Tolimán hasta Yohualichan y las comunidades téenek de San Luis Potosí, los caminos de flores, aromas del copal y el sonido de las campanas se entrelazan para recibir a quienes regresan cada año a visitar a los vivos.

La ofrenda puede visitarse en Palacio Nacional del 31 de octubre al 2 de noviembre y es un símbolo de memoria, respeto y celebración de la vida.