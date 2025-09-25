Querétaro: un viaje por la historia, el arte y la ciencia a través de sus museos

Querétaro se ha consolidado como uno de los destinos culturales más importantes del centro del país, no solo por su patrimonio arquitectónico e histórico, sino también por su amplia y diversa oferta museística.

Cortesía: Germán Meneses

Con más de 40 museos repartidos entre la capital y municipios como San Juan del Río, Tequisquiapan, Cadereyta o Jalpan de Serra, el estado ofrece experiencias que van desde la historia prehispánica hasta el arte contemporáneo, pasando por la ciencia, la gastronomía y las tradiciones populares.

Museos para todos los gustos: de lo virreinal al arte moderno

Entre los recintos más visitados se encuentra el Museo Regional de Querétaro, ubicado en un antiguo convento del siglo XVIII, donde se narran los principales episodios de la historia estatal y nacional. Por su parte, el Museo de Arte de Querétaro alberga una destacada colección de arte virreinal y exposiciones temporales de artistas contemporáneos.

Para los amantes de la ciencia, el Museo de la Ciudad y el Museo de Ciencia y Tecnología “Ximhai” en San Juan del Río ofrecen espacios interactivos que promueven el aprendizaje a través del juego y la experimentación, siendo ideales para niños y jóvenes.

Museos con identidad: tradiciones y raíces serranas

En la Sierra Gorda, el Museo Histórico de la Sierra Gorda, en Jalpan, resguarda piezas arqueológicas y etnográficas que relatan la historia de los pueblos originarios y las misiones franciscanas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Otros recintos, como el Museo del Dulce o el Museo del Nacimiento, reflejan la riqueza de las tradiciones populares queretanas, desde la gastronomía artesanal hasta el arte religioso.

Una experiencia en constante crecimiento

El gobierno estatal, junto con instituciones privadas y organizaciones culturales, ha impulsado en los últimos años la modernización y digitalización de muchos museos, ofreciendo recorridos virtuales, actividades interactivas y exposiciones itinerantes que buscan acercar el arte y la historia a nuevos públicos.

Además, festivales como la Noche de Museos, que se realiza periódicamente en la capital queretana, permite a los visitantes disfrutar de recorridos nocturnos, conciertos y actividades especiales, generando un ambiente cultural vibrante y accesible.

Querétaro, una ruta cultural obligada

La oferta museística del estado de Querétaro no solo enriquece el panorama cultural nacional, sino que también se ha convertido en un motor turístico y educativo. Tanto para los visitantes como para los propios queretanos, estos espacios representan una oportunidad invaluable para conectar con el pasado, el presente y el futuro de la región