Qrobus enciende motores para atender a alumnos de educación básica

El sistema Qrobus se encuentra listo para atender la demanda de movilidad de los más de 356 mil alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria de instituciones públicas que regresan hoy a las aulas.

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, informó que Qrobus ya encendió motores para atender a la comunidad estudiantil durante el ciclo escolar 2025-2026.

“Estamos supervisando la salida de todo el sistema Qrobus para brindarte un buen servicio en este regreso a clases. Un día muy especial, pues muchos jóvenes y niños regresan a clases y estamos atentos para implementar este programa y que el sistema Qrobus funcione adecuadamente”, comentó.

Cuanalo Santos destacó que, en el plan operativo para el arranque del periodo escolar, se contemplan mil unidades en circulación en la Zona Metropolitana, las cuales dan servicio a más de 500 mil usuarios, garantizando el acceso a la comunidad estudiantil.

Asimismo, mencionó que la segunda etapa del programa +Qrobus, que comenzó en la última semana de agosto del presente año, suma cinco nuevas Rutas Exprés al sistema de movilidad estatal: T04X, T05X, T07X, C41X y C69X, beneficiando a 28 mil usuarias y usuarios con un servicio más rápido y digno.

Dichas unidades, conservan el mismo trayecto que las rutas originales, pero con el 50 por ciento menos de paradas, atendiendo al 80 por ciento de los usuarios y siendo un 20 por ciento más rápidas; con servicio de lunes a viernes en días hábiles, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

El director de la AMEQ, finalmente expresó que, a través de estas acciones y de un monitoreo permanente en tiempo real, se brinda cobertura a la necesidad de traslado de las y los estudiantes que hoy reanudan sus actividades educativas en la entidad.