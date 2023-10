Psyche: La NASA lanza misión de exploración

No, no es la premisa de la película No Mires Arriba (Don’t Look Up). Un asteroide valuado en poco más de 10 cuatrillones de dólares llamado Psyche, será estudiado por la NASA en una misión que ya despego.

Hoy, el 13 de octubre, la misión Psyche de la NASA partió desde una plataforma en el Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, marcando el inicio de un viaje histórico hacia un asteroide abundantemente metálico. Esta expedición tiene el potencial de proporcionar información crucial sobre el origen tanto de la Tierra como de otros objetos celestes.

Después de una hora desde su despegue en Florida, la nave Psyche seguirá su viaje de forma autónoma, aprovechando la energía de los paneles solares para completar las etapas del trayecto. Si todo va según lo planeado, la nave llegará a las cercanías de Marte en mayo de 2026, y a partir de allí, con el apoyo de la gravedad del planeta rojo, continuará su ruta hacia el asteroide Psyche, al cual arribará en agosto de 2029.

Feel the noize! Ain't nothin' but a good time. All aboard the #MissionToPsyche! Next stop: A metal world. 🤘 pic.twitter.com/fUDbHrXHDC — NASA (@NASA) October 13, 2023

Misión

La misión Psyche se dedicará a investigar el asteroide del mismo nombre durante al menos 26 meses, moviéndose a distintas altitudes para mapear detalladamente este mundo metálico empleando tres herramientas científicas. Como es común en todas las misiones de exploración del Sistema Solar, la nave Psyche tendrá que atravesar un largo viaje para alcanzar su destino, cubriendo una distancia de alrededor de 3,600 millones de kilómetros (2,200 millones de millas) con la asistencia de motores de plasma.

La NASA está particularmente interesada en este asteroide debido a la creencia de que sus componentes podrían haber sido esenciales para la formación de un planeta rocoso que nunca llegó a materializarse debido a colisiones con otros cuerpos celestes de gran tamaño durante su proceso de formación. Al menos, esta es una de las hipótesis que se están considerando

Valor

Se especula que el asteroide contiene abundantes metales, como hierro y níquel, además de la posibilidad de contener diamantes, platino y oro.

Debido a su supuesta composición, se estima que el valor de Psyche podría superar los 10 mil cuatrillones de dólares, una cifra que superaría por decenas de miles la valoración de la economía global en su conjunto.

Dato curioso

El asteroide Psyche fue descubierto por el astrónomo italiano Annibale de Gasparis el 17 de marzo de 1852 en el Observatorio Astronómico de Capodimonte, en Nápoles, Italia. Fue nombrado en honor a Psyche, la diosa griega de la mente y el alma