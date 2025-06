Primeros 6 minutos de la segunda temporada de Merlina revelados

Se revelaron los primeros 6 minutos de la segunda temporada de Merlina, durante en el Netflix Tudum de este año.

Sinopsis

En esta temporada, Merlina esta de vuelta en la Academia Nevermore y deberá lidiar con familiares, amigos y viejos adversarios, lo que la impulsará a otro año de caos deliciosamente oscuro y excéntrico, con nuevos peligros sobrenaturales y conflictos internos. Armada con su característico ingenio agudo y su carisma inexpresivo, Merlina también se adentra en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural con posibles oscuros secretos.

Los creadores también han prometido mantener el toque humorístico, de suspenso y tétrico de la primera parte, pero se añadirá un tono más maduro en cuanto al desarrollo de la trama. Vale la pena recalcar que Burton regresa como director y productor del programa.

Reparto: quienes regresan y quienes serán nuevos

Jenna Ortega vuelve a liderar el reparto y le acompañan rostros conocidos como Emma Myers en el papel de Enid Sinclair, Joy Sunday como Bianca Barclay y Hunter Doohan como Tyler Galpin. De igual manera, Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán retoman sus respectivos papeles como Morticia y Homero Addams.

También habrá algunos actores invitados como Steve Buscemi, Billie Piper, Thandie Newton y Christopher Lloyd. Pero sin duda, la gran sorpresa es la llegada de Joanna Lumley (Absolutely fabulous), quien interpretará a la abuela de la familia.

Éxito de la serie

La serie enfocada en el personaje homónimo de la familia Addams Merlina o por su nombre en inglés Wednesday y dirigida por el Goat (Greatest Of All Time) Tim Burton, conquistó no solo a los suscriptores de la plataforma, sino a todo internet con su enigmático baile viral a cargo de Jenna Ortega en 2022.

¿Cuándo se estrena?

La segunda temporada de Merlina llega el 6 de agosto y la parte 2 el 3 de septiembre.

