Presidente municipal de Uruapan es ejecutado en plaza principal

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien hace unos meses pidió apoyo al gobierno federal para enfrentar al crimen organizado, murió esta noche tras ser víctima de un atentado en la plaza principal.

El alcalde uruapense perdió la vida justo cuando convivía con asistentes al Festival de Velas, en el marco de la celebración del Día de Muertos.

Gobernador confirma y lamenta

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el atentado a través de su cuenta en redes sociales.

Condenamos enérgicamente el cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, por el cual, ya se encuentran dos personas detenidas y una más abatida”, dijo.

Carlos Manzo Rodríguez había inaugurado el encendido de velas y se retiró de la plaza, pero minutos después regresó al lugar para tomarse fotos con niños caracterizados con disfraces por la noche de muertos y fue en ese momento cuando fue atacado a balazos.

El alcalde fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde finalmente perdió la vida, al parecer, por seis impactos de bala.

El reclamo

Durante 2025 el edil alzó la voz para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo federal para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan.

Hace un año, el 29 de octubre, fue asesinado en la misma plaza el periodista Mauricio Cruz Solís, por presuntos sicarios que lo atacaron minutos después de haber entrevistado, en una transmisión en vivo de Facebook, a Carlos Manzo.