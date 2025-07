Premios Emmy 2025: Guía de los nominados y sorpresas de la TV

Aquí va el resumen rápido de los nominados a los Emmy 2025. Severance de Apple TV+, se llevó la increíble cantidad de 27 nominaciones. En comedia, la corona también se la queda Apple con “The Studio”, que consiguió 23. Otras que van pisando fuerte son “El Pingüino” con 24 y “The White Lotus” con 23. Vayan apartando la fecha, porque la gala será el 14 de septiembre y la conducirá Nate Bargatze.

Por fin se soltó la sopa. Ya tenemos la lista completa de nominados para los Emmy, y la carrera por el premio gordo ha comenzado oficialmente. Este año, la cosa está clara: el streaming, y en particular Apple TV+, se comió el pastel. Sus dos series estrella, “Severance” y “The Studio”, están a la cabeza de todo.

La lista de este año es una locura. Hay de todo: series que ya amamos, otras nuevas que nos volaron la cabeza, y una competencia que se ve que va a estar buenísima. Promete ser una de las noches más reñidas que hemos visto en mucho tiempo.

Si alguien está descorchando champán hoy, es la gente de Apple TV+. Han logrado lo que pocos: dominar tanto en drama como en comedia.

“Severance”, la serie que nos dejó a todos con la cabeza hecha un lío, es la reina indiscutible con 27 nominaciones. Sus protagonistas, Adam Scott y Britt Lower, consiguieron su merecida nominación, al igual que Tramell Tillman, que nos dio pesadillas como el supervisor de la piña.

Y si hablamos de sorpresas, “The Studio” se llevó la noche en comedia. Todos sabíamos que le iba a ir bien, pero nadie esperaba que arrasara con 23 nominaciones, dejando atrás a pesos pesados como “Hacks” o “The Bear”. Seth Rogen, su creador, se la voló con tres nominaciones para él solito: por actuar, escribir y dirigir. Y claro, como la serie va de Hollywood, invitaron a un montón de estrellas que también se llevaron su nominación, desde leyendas como Martin Scorsese y Ron Howard hasta figurones como Bryan Cranston.

Aunque Apple fue la gran protagonista, no está sola en la pelea.

Y ahora sí, a lo que vinimos. Aquí te dejamos un repaso de los nominados en las categorías que más nos importan. Recuerda que la ceremonia será el domingo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, y el encargado de las bromas será Nate Bargatze.

Bella Ramsey ( The Last of Us)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio