Pozole rojo, la polémica receta de Rachael Ray

Cuando la carismática presentadora estadounidense Rachael Ray compartió su receta de “pozole rojo” en The Rachael Ray Show, muchos se sintieron sorprendidos, incluso indignados.
La inclusión de frijoles, cerveza, jalapeños, totopos, crema y queso copió más la estructura de un chili con aire mexicano que el caldo ancestral que muchos en México llaman pozole, un platillo que nace del maíz cacahuazintle, cocido en agua con cal, acompañado de carne de cerdo, orégano, rábanos, lechuga y cebolla.
Reacciones cruzadas y furor en redes
Las redes sociales se encendieron. En TikTok, una generación de mamás mexicanas reaccionó con acritud y chispas genuinas al llamado “pozole”, desafiando su autenticidad:
“Eso no es pozole. Están haciendo chili con frijoles.”
“Eso no es pozole. No dejen que los engañen.”
Para muchos usuarios, fue “ofensivo” tomar algo tan emblemático como el pozole y reinventarlo sin mayor sustento.
En Reddit, un usuario resumió el desencanto con agudeza:
“#1 añadir cerveza (wtf)… #2 añadir frijoles (double wtf)… #5 Fritos (mira este pozole)… #8 crema agria (ooooh shit no)”.
Un sabor amargo vino de una abuelita mexicana, ante su reacción espontánea al video mientras preparaba tamales: “¿Dónde le escribo para decirle que así no es?”.
La propia recetas de Rachael Ray
Rachael Ray, fiel a su estilo accesible y contemporáneo, convirtió el pozole en una especie de pozole‑chili reconfortante. Su receta incluye:
Chiles anchos o guajillos, jalapeño, puré de chipotle y cerveza.
Hominy o, para más proteínas, hominy mezclado con frijoles rojos o pintos.
Se aromatiza con especias como comino, orégano, paprika ahumada, y se endulza con miel o agave.
Para servir: totopos, crema, aguacate, rábanos, cilantro, queso Cotija… una mezcla de colores, texturas y libertad.
En otra versión, Ray ofrece un “chili estilo pozole” con carne de pavo o pollo, frijoles pintos, hominy y cerveza, destacando nuevamente que busca reinterpretar el platillo con ingredientes al alcance del público estadounidense.
Una versión alternativa… con twist
Para quienes desean experimentar sin salirse totalmente de la estructura de Ray, existe una versión adaptada por Erin Johnson y el equipo de Mashed. Esta versión utiliza Instant Pot, pollo cocido, hominy, tomate asado, especias clásicas y un toque de cerveza y miel, logrando una versión rápida y sabrosa, ideal para quienes buscan practicidad.
Balance final
Lo que Rachael Ray propone no es pozole tradicional. Es una reinterpretación influenciada por el estilo estadounidense: fácil, rápido, con sabores intensos, toppings audaces y frijoles para densidad. Es un cruce cultural, más parecido a un guiso moderno que a un plato patrimonial.
Y aunque haya desencuentros con la tradición, su propuesta también abre paso a la reflexión sobre cómo los platillos viajan, se transforman y despiertan pasiones. Si gustas, puedo ayudarte a redactar una receta más tradicional o explorar otras versiones del pozole, más fieles a sus raíces mexicanas.