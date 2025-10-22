Picadura de alacrán, ¿qué hacer en ese caso?

Con la llegada del calor, aumentan los encuentros con animales ponzoñosos como los alacranes, cuya picadura puede representar un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.

Aquí te decimos cómo actuar rápidamente y reconocer los síntomas.

⚠️ Síntomas comunes de una picadura de alacrán

La reacción al veneno del alacrán depende de la especie, la edad de la víctima y la cantidad de veneno inyectado. Algunos síntomas pueden ser leves, pero otros requieren atención médica urgente.

Síntomas leves a moderados:

Dolor intenso en el sitio de la picadura

Enrojecimiento o hinchazón leve

Sensación de hormigueo o entumecimiento local

Síntomas graves (requieren atención inmediata):

Sudoración excesiva

Náuseas o vómitos

Dificultad para respirar

Salivación abundante

Temblores o espasmos musculares

Latidos acelerados del corazón

🆘 Primeros auxilios: Qué hacer inmediatamente

Si tú o alguien cercano ha sido picado por un alacrán, sigue estos pasos:

Mantén la calma. Evita que el afectado se mueva demasiado para que el veneno no se propague rápidamente. Lava la zona afectada con agua y jabón para prevenir infecciones. Aplica frío local (hielo envuelto en un paño) para aliviar el dolor, pero no coloques hielo directamente sobre la piel. No cortes, succionas ni aprietes la herida. Estos métodos pueden empeorar la situación. No automediques. Algunos medicamentos pueden ocultar los síntomas y retrasar el diagnóstico. Acude al centro de salud más cercano. En muchos casos se requiere la aplicación de antídoto (suero antialacránico).

🏥 ¿Cuándo acudir al médico?

Siempre se recomienda buscar atención médica, pero es urgente si:

La víctima es un niño o adulto mayor.

Presenta síntomas graves como los mencionados arriba.

La picadura fue en el rostro, cuello o cerca de vías respiratorias.

La persona tiene antecedentes de alergias graves.

✅ Cómo prevenir picaduras de alacrán

Sacude la ropa, toallas y zapatos antes de usarlos.

Sella grietas en muros, pisos y techos.

Usa mosquiteros o pabellones para dormir.

Mantén el hogar limpio y libre de escombros donde puedan esconderse.

Si vives en zona de riesgo, revisa sábanas y camas antes de acostarte.

La picadura de alacrán puede ser peligrosa, pero si actúas con rapidez y buscas ayuda médica, las probabilidades de recuperación son altas. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar estos accidentes.