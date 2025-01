Jorge Ortiz de Pinedo enfrenta el cáncer de pulmón

El comediante y productor Jorge Ortiz de Pinedo, conocido por su carisma en la televisión mexicana, compartió cómo descubrió que padecía cáncer de pulmón. Durante una entrevista con Jessie Cervantes en YouTube, Pinedo explicó que, a pesar de tener antecedentes de hipertensión, EPOC y diabetes, su diagnóstico de cáncer fue algo completamente inesperado. Según el actor, el cáncer es una enfermedad que generalmente pasa desapercibida hasta que ya está en una etapa avanzada, lo que lo convierte en un reto difícil de detectar.

Los síntomas de Ortiz que lo llevaron a descubrir su enfermedad

La alerta de Jorge Ortiz de Pinedo comenzó cuando notó que su ropa le quedaba de manera diferente. Durante un estreno de teatro, su esposa, Gabi, y sus amigos le señalaron que su ropa ya no le quedaba como antes, lo cual fue un indicio de que algo no estaba bien. “Me visto, me pongo un traje y mi mujer, Gabi, me dice: ‘Oye esa camisa no es tuya, ha de ser uno de tus hijos'”, relató Pinedo. Fue entonces cuando, al perder peso sin razón aparente, se dio cuenta de que algo extraño ocurría en su cuerpo.

La conexión con el cigarro y el diagnóstico

A raíz de esta alarma, el actor fue a consultar a un especialista, quien le diagnosticó cáncer de pulmón, un tumor de aproximadamente cinco centímetros junto a su corazón. Jorge Ortiz de Pinedo atribuyó su enfermedad al cigarro, un vicio que había tenido durante años, aunque nunca pensó que podría causarle un problema tan grave. “Mi vicio era, yo no tengo vicio. El cigarro es inocente, pero el cigarro te mata”, comentó. Afortunadamente, después de una operación en la que le extirparon un lóbulo completo del pulmón, su salud comenzó a mejorar.

Superando el cáncer y aprendiendo de la experiencia

Jorge Ortiz de Pinedo no solo ha enfrentado un cáncer, sino dos. El segundo cáncer fue detectado cuando padeció neumonía, lo que lo llevó a someterse a quimioterapia. En esta ocasión, le quitaron otro lóbulo pulmonar. A pesar de estos desafíos, el comediante hoy se encuentra estable y sin necesidad de un trasplante de pulmón, como había sido considerado anteriormente.

Conclusión ante caso de Jorge Ortiz

La historia de Jorge Ortiz de Pinedo es un recordatorio de la importancia de estar alerta a los cambios en nuestro cuerpo y de no ignorar cualquier síntoma, por más leve que parezca. A través de su experiencia, el actor subraya la relevancia de la ciencia médica actual y cómo un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer.

