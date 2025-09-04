Origen Teporocho: La fascinante historia detrás de una palabra muy mexicana

En el rico mosaico del lenguaje mexicano, existen palabras que son verdaderos tesoros, capaces de confundir a cualquier extranjero y de encapsular una historia en su sonido. Una de ellas es “teporocho”, un mexicanismo reconocido por la Academia Mexicana de la Lengua para referirse a un “alcohólico indigente” o a quien se embriaga en la vía pública. Pero, ¿cuál es el verdadero origen teporocho de esta peculiar expresión?

El misterio del “té por ocho”: las teorías más populares

La etimología de la palabra “teporocho” es incierta, con varias teorías que se han popularizado a lo largo del tiempo. Ambas nos transportan a los inicios del siglo XX y a la vibrante vida callejera del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La teoría de las botellas de aguardiente

Una de las explicaciones, popularizada por cronistas y periodistas, sugiere que el término se originó de la costumbre de comprar botellas de aguardiente o licor de caña que los alcohólicos adquirían en el barrio de Tepito. Se dice que estas botellas eran conocidas como “té” por su forma peculiar, y tenían un costo de ocho centavos. Así, al pedirlas, se decía “dame un té por ocho”, frase que con el tiempo se contrajo en “teporocho”.

La teoría de las infusiones callejeras

Sin embargo, la explicación más aceptada por la Academia Mexicana de la Lengua y por diversos portales como Infobae México y México Desconocido, apunta a una bebida diferente. A principios del siglo XX, era común encontrar puestos callejeros que vendían infusiones o tés por ocho centavos. La clave está en que estas bebidas no eran tés inofensivos; a menudo contenían alcohol, conocido popularmente como “piquete.

Así, la gente pedía un “té por ocho” para combatir la “cruda” (resaca) de la noche anterior o simplemente para mantener el estado de embriaguez. La repetición de la frase, unida a la identificación de quienes consumían esta bebida con el alcoholismo y la indigencia, cimentó el término “teporocho” en el habla popular.

¿De qué estaba hecho el famoso “té por ocho”?

El “té por ocho” se preparaba comúnmente con hojas de naranjo y canela. Las hojas de naranjo, tanto dulce como agrio, son apreciadas en la medicina tradicional mexicana por su aroma cítrico y sus propiedades calmantes y digestivas. La canela, por su parte, añade un toque especiado y potencia el efecto reconfortante de la infusión.

El alcohol añadido, dada la época y el costo, probablemente era aguardiente o licor de caña. Esta combinación creaba una bebida que, aunque aromática y aparentemente inofensiva, tenía la capacidad de alterar los sentidos.

El “teporocho” en la cultura mexicana: del argot a la literatura

La palabra “teporocho” trascendió el argot callejero para incrustarse profundamente en la cultura mexicana. Su popularización se consolidó con la novela “Chin chin el Teporocho” de Armando Ramírez (1971), que retrataba la cruda realidad del barrio de Tepito y la vida de un joven alcohólico. La obra, posteriormente adaptada al cine en 1976 por Gabriel Retes, inmortalizó la figura del teporocho en el imaginario colectivo.

Ramírez describía al teporocho como un personaje “de barba rala, de frente brillante de mugre, de manos hinchadas y uñas crecidas, con mugre en las comisuras, al caminar rengueaba de la pierna derecha, su ropa raída y pesada por la mugre que se ha ido acumulando a través de los meses de intensas borracheras diarias y noches de vigilia. Una imagen potente que sigue siendo parte de la identidad cultural mexicana.

Así, la próxima vez que escuches la palabra “teporocho”, recordarás no solo su curioso origen, sino también la rica historia lingüística y social que la envuelve, una historia donde un simple “té por ocho” se convirtió en un símbolo de una realidad compleja.