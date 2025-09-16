Cada 15 de septiembre, México entero se une en un eco vibrante para conmemorar el Grito de Independencia, la festividad patria más emblemática del país. Pero, ¿cuándo y cómo comenzó realmente esta tradición? La historia es más compleja y fascinante de lo que muchos creen, y el origen grito de independencia que hoy celebramos es fruto de un camino que se remonta a los albores del movimiento insurgente y ha evolucionado a lo largo de los siglos.

El primer grito: más allá de 1810

El inicio de la lucha por la independencia de México se sitúa, indiscutiblemente, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Fue entonces cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con Ignacio Allende, convocó al levantamiento armado en Dolores, Guanajuato. Este acto simbólico marcó el punto de partida de la gesta que culminaría el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, liderado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero.

Sin embargo, la celebración del Grito de Independencia como lo conocemos hoy no fue inmediata. El primer registro de un festejo similar data del 16 de septiembre de 1812, cuando Ignacio López Rayón conmemoró en Huichapam (hoy estado de Hidalgo) este “Grito de Libertad” con una descarga de artillería, un suceso que quedó plasmado en su diario de operaciones militares. Un año después, José María Morelos y Pavón, en sus “Sentimientos de la Nación”, solicitó formalmente que se conmemorara el inicio de este movimiento.

Ignacio lópez rayón: el pionero de la conmemoración

Ignacio López Rayón, un destacado líder y estratega insurgente, no solo fue un hombre de confianza de Hidalgo, sino también un visionario que sentó las bases para la organización del movimiento independentista. Tras la derrota de Hidalgo en Puente de Calderón, López Rayón asumió el liderazgo, fundando la Junta de Zitácuaro en 1811 y redactando los “Elementos Constitucionales” en 1812, un precursor de la Constitución mexicana. Su visión fue crucial para mantener viva la lucha y para la posterior idea de conmemorar su inicio.

La figura de López Rayón, aunque a veces eclipsada por otros héroes, es fundamental para entender el origen grito de independencia. Él fue quien tuvo la iniciativa de institucionalizar el recuerdo de aquel llamado a la libertad, sentando un precedente para las futuras generaciones.

La consolidación de la tradición: de guadalupe victoria a porfirio díaz

En 1825, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, designó el 16 de septiembre como el día oficial para celebrar la independencia. Sin embargo, la costumbre de anticipar el festejo a la noche del 15 de septiembre, con el presidente en turno replicando el Grito desde el balcón de Palacio Nacional, se oficializó en 1896 por declaración del presidente Porfirio Díaz. Contrario a la creencia popular de que Díaz eligió esta fecha para que coincidiera con su cumpleaños, la costumbre ya existía y él la consolidó, estableciendo la tradición que perdura hasta hoy.

Con el paso del tiempo, el Grito de Independencia se ha transformado en un acto cívico y simbólico. Las palabras exactas que pronunció Hidalgo no quedaron registradas de manera oficial, lo que ha permitido que, cada año, el presidente en turno adapte la arenga, honrando a los héroes y heroínas de la independencia y rematando con el tradicional “¡Viva México!. Recientemente, Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de México, encabezó esta ceremonia, incluyendo en su arenga a heroínas anónimas, mujeres indígenas y migrantes, dando un sello propio a esta histórica conmemoración.

Así, el origen grito de independencia es una mezcla de historia, política y tradición que se ha ido tejiendo a lo largo de más de dos siglos. Es una celebración que nos invita a recordar a quienes nos dieron patria y a reflexionar sobre el significado de ser un país libre y soberano. Para más información, puedes consultar el blog de Agroasemex o el Archivo General del Estado de Oaxaca.