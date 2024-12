Álex Kaffie ataca a Pepillo Origel con duras acusaciones

La polémica entre Álex Kaffie y Juan José Origel, conocido como Pepillo, ha generado gran interés en las redes sociales. Todo comenzó con un video donde Origel explica las razones de su ausencia en el funeral de Silvia Pinal, lo que provocó una fuerte reacción de Kaffie.

Pepillo Origel y su ausencia en el funeral de Silvia Pinal

Pepillo Origel, quien mantenía una relación cercana con Silvia Pinal, sorprendió al público al no asistir al funeral de la actriz. En un video compartido en Instagram, justificó su ausencia señalando conflictos personales y desacuerdos con Iván Cochegrus, quien estuvo cerca de la diva en sus últimos años. Origel afirmó que su distanciamiento se debía a que no quería ser parte de las polémicas que involucraban al entorno de Pinal. Durante el video, Origel mostró un libro con fotografías que documentaban su cercanía con la actriz, dejando en claro que Iván Cochegrus no tenía lugar en esa historia. Según el periodista, Silvia Pinal entendía perfectamente su decisión de no presentarse en el funeral.

Álex Kaffie desata controversia con duros comentarios

Tras el video de Origel, Álex Kaffie compartió en su cuenta de Instagram una crítica feroz que desató reacciones encontradas. En su publicación, Kaffie cuestionó la autenticidad de las declaraciones de Origel y lo acusó de haber grabado el video bajo los efectos del alcohol. Su mensaje incluyó palabras despectivas que calificaban a Origel como “dolido” por no haber sido invitado a los eventos fúnebres. Los seguidores de Kaffie se dividieron entre quienes apoyaban su postura y quienes consideraron sus comentarios ofensivos e innecesarios.

Reacción tras las acusaciones

Ante las fuertes críticas de Kaffie, Pepillo Origel no tardó en responder. En un nuevo video, negó rotundamente las acusaciones de haber estado ebrio al grabar su mensaje. También señaló que llevaba tiempo sin consumir alcohol debido a problemas de salud. Origel enfatizó que su testimonio sobre el funeral de Pinal era completamente veraz y que sus decisiones personales no deberían ser motivo de ataques públicos. “Estoy en mis cinco sentidos y lo que estoy diciendo es lo que pasó”, afirmó.

Conclusión: Polémica que divide opiniones

La disputa entre Álex Kaffie y Pepillo Origel pone en evidencia cómo los conflictos personales pueden escalar en las redes sociales, generando debates que dividen al público. Mientras algunos apoyan la postura directa de Kaffie, otros consideran que sus comentarios fueron irrespetuosos. Más allá de esta controversia, lo que queda claro es la relevancia de Silvia Pinal como figura emblemática en el mundo del espectáculo y cómo su partida sigue generando reacciones en todos los niveles del medio artístico.

