Oppenheimer: datos curiosos que debes conocer

Esta superproducción del director Christopher Nolan incluye detalles realmente increíbles sobre la biografía del “padre de la bomba atómica“, J. Robert Oppenheimer, además de otros datos y curiosidades que resultan intrigantes de saber, relativos al proyecto, elenco y al propio director, acompáñame a conocerlos.

Una bomba muy real

Para este filme, Christopher Nolan uso en su mayoría efectos prácticos en su realización. Scott Fischer, encargado de los efectos especiales comento que mediante “explosiones controladas a mediana escala, mas un determinado posicionamiento y acercamiento de cámara, se logro un efecto visual muy natural de una explosión nuclear”.

Del libro a la gran pantalla

Oppenheimer, se baso en el libro “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer“, obra de Kai Bird y Martin J. Sherwin. Ejemplar que engloba 25 años de investigación y ganador de un premio Pulitzer en el año 2006.

Hablando de libros

El actor Robert Pattinson le obsequio un libro con los discursos de “Oppenheimer” a Christopher Nolan tras terminar de rodar Tenet. El libro narra el vacío, tristeza y duelo del científico después de haber cambiado el mundo para siempre, bajo el riesgo de un conflicto nuclear.

Perspectiva y color

Como pudiste observar, la historia transcurre en dos tonalidades que representan dos puntos de vista. El lapso a color corresponde al subjetivismo que el Doctor Oppenheimer sostiene, mientras que el blanco y negro simboliza la mirada objetiva de Lewis Strauss (político, empresario, filántropo y oficial naval estadounidense que sirvió dos mandatos en la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos). Interesante dicotomía.

Mismo lugar

La cinta atómica se filmo en el estado de Nuevo México, al igual que en la creación de la devastadora bomba, asimismo se recreo una escenografía casi idéntica a la de Los Álamos de la época de los 40, con la misión de evitar el uso de pantalla verde y CGI.

Elenco de 10

Pocas son las producciones que consiguen reunir a un elenco enorme de super estrellas. Esta cinta cuenta con Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Casey Affleck, Josh Peck, Emily Blunt, Florence Pugh, Jack Quaid, Josh Hartnett, entre otros.

También aparece David Krumholtz, por si te suena y su cara te resulta familiar, el interpreto a Michael Eckman en 10 Things I Hate About You.

Un peliculón

Evitando el CGI y con el deseo de captar las explosiones a todo su esplendor, la película fue grabada en IMAX, un formato hecho para para filmar imágenes de colosal tamaño y optima resolución comparado con los sistemas de filmación convencionales.

La impresión en IMAX de la edición final de “Oppemheimer” mide aproximadamente 18 kilómetros de longitud y pesa alrededor de 272 kg.