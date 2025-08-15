Oasis Fan Store llega a CDMX: todo sobre la tienda oficial del regreso más esperado

La euforia por el regreso de Oasis a México alcanza un nuevo nivel. Tras el rotundo éxito en Reino Unido, se ha confirmado la apertura de la primera Oasis Fan Store en CDMX, una experiencia inmersiva para los seguidores de la legendaria banda británica. Esta tienda temporal ofrecerá mercancía oficial y artículos exclusivos de la gira “Live ’25”, convirtiéndose en una parada obligatoria para los fans que cuentan las horas para los conciertos de septiembre.

¿Cuándo y dónde estará la Oasis Fan Store en CDMX?

Marca tu calendario. La tienda oficial para fans de Oasis abrirá sus puertas en Plaza Carso, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, desde el lunes 25 de agosto hasta el sábado 13 de septiembre de 2025. El horario de atención será de 10:00 a 20:00 horas, de lunes a domingo.

La tienda estará activa durante poco menos de tres semanas, un periodo estratégico que abarca la antesala de los esperados conciertos de la banda en el Estadio GNP Seguros, programados para el 12 y 13 de septiembre.

¿Cómo puedo visitar la tienda?

Aunque el acceso será libre, los organizadores han habilitado un sistema de registro para evitar largas filas y garantizar una experiencia más fluida. Para asegurar tu lugar, se recomienda reservar una visita a través de la página oficial de la Oasis Fan Store. Es importante destacar que solo se permiten dos reservaciones por correo electrónico. Si decides ir sin registro, podrás entrar, pero deberás esperar tu turno.

Mercancía exclusiva y artículos de colección que encontrarás

La Oasis Fan Store en CDMX no será una simple tienda de souvenirs. Se trata de un espacio curado para los verdaderos coleccionistas y seguidores de la banda, que ofrecerá una amplia gama de productos oficiales y de edición limitada. Según lo anunciado, esto es algo de lo que podrás encontrar:

Ropa de la gira “Live ’25”: Playeras, sudaderas, chamarras y bucket hats con diseños exclusivos del tour.

Playeras, sudaderas, chamarras y bucket hats con diseños exclusivos del tour. Diseños icónicos: Camisetas con gráficos de las portadas de álbumes legendarios como “Definitely Maybe” y “(What’s The Story) Morning Glory?” , y de sencillos como “Wonderwall” y “Supersonic”.

Camisetas con gráficos de las portadas de álbumes legendarios como y , y de sencillos como “Wonderwall” y “Supersonic”. Colaboración con adidas: Se espera que estén disponibles algunas piezas de la codiciada colección Oasis x adidas Originals , que revive el estilo Britpop de los 90.

Se espera que estén disponibles algunas piezas de la codiciada colección , que revive el estilo Britpop de los 90. Artículos para coleccionistas: Vinilos, CDs y box sets de edición limitada, además de posters oficiales, tazas, tote bags, pines y llaveros.

Recomendaciones para tu visita

Para agilizar el acceso y por motivos de seguridad, los organizadores han solicitado a los asistentes no llevar mochilas ni bolsas grandes. Se recomienda acudir con lo indispensable para evitar contratiempos en la entrada. La tienda permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre o hasta agotar existencias, por lo que es una oportunidad única para conseguir un recuerdo del regreso de una de las bandas más importantes de la historia del rock.

Si eres fan de los hermanos Gallagher, no puedes dejar pasar esta experiencia. Puedes encontrar más detalles y registrarte en el sitio oficial de Oasis.