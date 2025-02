Notarios queretanos se distinguen por su profesionalismo: Kuri

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la entrega de 21 Constancias de Actualización Notarial 2024 y reconoció el profesionalismo de los notarios del estado de Querétaro.

Asimismo, presidió la toma de protesta de Mario Humberto Paulín Nardoni, titular de la Notaría 55 de Querétaro, y de Gerardo Sánchez Vázquez, titular de la Notaría 2 de San Juan del Río, como nuevos integrantes de la comunidad notarial.

Los notarios siempre están al día

Durante su mensaje, expresó que el mundo cambia rápidamente, con nuevas leyes y maneras de hacer las cosas; no obstante, los notarios siempre están al día para servir mejor a la gente. Añadió que su trabajo es fundamental en la vida de las y los ciudadanos al momento de comprar una casa o empezar un negocio.

Se dijo orgulloso de dirigirse a la comunidad notarial en una ocasión que destaca una de las características más valiosas que tiene el estado: la capacidad de sus profesionistas para buscar la excelencia a favor de las familias queretanas.

Asimismo, los distinguió como un ejemplo de compromiso, siempre buscando que su trabajo no solo cumpla, sino que supere las expectativas, con honestidad y precisión.

“Querétaro no lo hace un gobierno, Querétaro no lo hace una institución, un sector, Querétaro lo hacemos todos. Y este Querétaro que tenemos no está llegando con mi gobierno, viene desde hace muchísimos años. Lo que más me gusta de Querétaro es que tenemos gente que es bien, pero bien exigente”, enfatizó.

Señaló que cada constancia que se entrega es un símbolo de su compromiso y pasión por su profesión y a Querétaro. Asimismo, afirmó que, desde el Gobierno del Estado, se valora lo crucial que es contar con notarios bien preparados y actualizados, condición que asegura un servicio eficiente y en regla para todos los ciudadanos.

Kuri González extendió una felicitación y bienvenida a los nuevos notarios e invitó a toda la comunidad a seguir avanzando con esa dedicación y profesionalismo que los caracteriza, para construir un estado donde el derecho y la justicia sean pilares de la sociedad. Un Querétaro que, con su labor, continúe siendo un referente de certeza y legalidad en el país.

La capacitación es pilar fundamental

Durante la ceremonia, el presidente del Consejo Directivo de Notarios en el Estado, Carlos Rafael Altamirano Alcocer, indicó que la capacitación es pilar fundamental de la actividad notarial, motivo por el cual, apegados a su reglamento interno es obligación de los integrantes ofrecer al Estado y la sociedad un servicio de excelencia profesional.

“Seguiremos fortaleciendo su labor para estar a la vanguardia de las exigencias normativas, intercambiando experiencias para fortalecer la unidad gremial. Hoy Querétaro cuenta con un notariado fuerte y preparado”, resaltó.

A su vez, el coordinador académico del Consejo de Notarios, Carlos Alejandro Ledesma Lois, detalló que el reglamento de actividades académicas fue reformado para que el notariado mantenga un grado de excelencia profesional, y considera la participación en sesiones académicas del Consejo de Notarios, congresos, jornadas, seminarios, cursos, talleres locales, nacionales e internacionales, impartición de cátedra, entre otras.

Más información aquí