Netflix House: El nuevo parque temático que cambiará la diversión

Netflix House es una nueva propuesta física y permanente de la plataforma de streaming Netflix, diseñada para llevar las experiencias de sus series y películas más populares al mundo real. No se trata de otro pop-up temporal, sino de espacios inmersivos y permanentes que combinan tecnología, gastronomía, espectáculo y cultura pop. El primero abrirá a finales de 2025 en Estados Unidos y promete transformar el modo en que los fans viven sus historias favoritas.

Desde “Stranger Things” hasta “El juego del calamar” o “Merlina”, Netflix House será el punto de encuentro entre el streaming y el entretenimiento físico, integrando escenarios, tiendas, restaurantes temáticos y actividades interactivas que cambian con el tiempo. La experiencia estará disponible durante todo el año, asegurando una propuesta fresca y continua para todas las edades.

¿Dónde abrirá Netflix House?

Netflix confirmó las dos primeras ubicaciones oficiales:

King of Prussia Mall Philadelphia

Galleria Dallas , Texas

Cada sede tendrá más de 9,300 metros cuadrados, con áreas dedicadas a distintos universos cinematográficos, experiencias inmersivas, zonas de realidad virtual, proyecciones en vivo, tiendas exclusivas y restaurantes temáticos.

Además, está confirmado que en 2027 se abrirá una tercera sede en el BLVD Las Vegas, el nuevo complejo de entretenimiento en el Strip, con dimensiones aún mayores.

¿Qué experiencias ofrecerá Netflix House?

Netflix House no es solo un museo interactivo o una exhibición. Es una mezcla entre parque de diversiones, teatro inmersivo y restaurante de autor, con una rotación periódica de contenidos basados en las producciones más exitosas de la plataforma. Algunas de las experiencias más destacadas serán:

En Philadelphia:

Merlina: La víspera de los excluidos

Un recorrido escolar lleno de desafíos, acertijos y juegos oscuros inspirados en la serie “Wednesday”.

ONE PIECE: La búsqueda de la fruta del diablo

Escapa de enemigos, explora islas misteriosas y encuentra una fruta del diablo escondida en una aventura tipo escape room.

Netflix Virtuals (Sandbox VR)

Juego de realidad virtual donde podrás asumir el rol de tus personajes favoritos y participar en misiones temáticas.

Top 9 Minigolf

Minigolf interactivo con nueve hoyos diseñados en torno a las series más vistas de Netflix.

Teatro TUDUM

Proyecciones especiales, trivias, paneles y apariciones en vivo de actores y creadores.

En Dallas:

Stranger Things: Escape de la oscuridad

Explora las ruinas de Hawkins y enfréntate a criaturas del Upside Down para rescatar a los desaparecidos.

El juego del calamar: Sobrevive a las pruebas

Vive en primera persona los juegos icónicos de la serie coreana, como “Luz roja, luz verde”, pero en un entorno controlado.

Netflix RePLAY

Una sala arcade retro con retos físicos y videojuegos inspirados en producciones de la plataforma.

Netflix Bites: El restaurante oficial

Cada sede contará con Netflix Bites, un restaurante que combina gastronomía de alto nivel con referencias de series y películas. Desde pasteles inspirados en Bridgerton hasta cócteles con guiños a Knives Out, el menú será una extensión comestible del catálogo de Netflix. Además, se renovará periódicamente.

Esta propuesta gastronómica, lanzada inicialmente como un pop-up en Los Ángeles en 2023, recibió críticas favorables por parte de medios como Eater, Variety y The New York Times, destacando su creatividad y ejecución.

Tiendas temáticas y productos exclusivos

En Netflix House no puede faltar el merchandising. Camisetas del Hellfire Club (Stranger Things), figuras de “Squid Game”, tazas de “Merlina”, mochilas de “Outer Banks” y artículos coleccionables estarán disponibles en tiendas que solo venderán productos exclusivos que no se pueden conseguir en línea.

La rotación constante de mercancía asegura que cada visita tendrá productos diferentes, convirtiendo a Netflix House en un destino recurrente para los fans.

Registro anticipado y entradas

Desde ya, los fanáticos pueden registrarse en la página oficial netflixhouse.com para obtener acceso prioritario a las entradas, actualizaciones sobre la apertura, promociones exclusivas y contenido previo al lanzamiento.

¿Por qué Netflix apuesta por experiencias físicas?

El fenómeno del entretenimiento experiencial ha crecido de manera exponencial en la última década. Con eventos como Star Wars: Galaxy’s Edge o The Wizarding World of Harry Potter, los fans ya no se conforman con ver contenido: quieren vivirlo. Netflix, con más de 260 millones de suscriptores globales, busca ahora diversificar sus ingresos y fortalecer la conexión emocional con su audiencia.

Tras realizar más de 40 experiencias pop-up exitosas en ciudades como Londres, Los Ángeles, Tokio y São Paulo, la empresa busca consolidar estos esfuerzos en espacios permanentes y renovables. Según Marian Lee, Directora de Marketing Global de Netflix:

“Queremos ofrecer un espacio donde el fandom cobre vida, donde puedas caminar dentro de tus series favoritas, comer como tus personajes y llevarte un pedacito de Netflix contigo.”

¿Será Netflix House el Disneyland del streaming?

Netflix House promete convertirse en una especie de “Disneylandia de las series”, al capitalizar la cultura de los fans con experiencias únicas, memorables y compartibles. Y lo hace en un momento crucial: mientras la saturación del streaming obliga a las plataformas a reinventarse, Netflix redobla la apuesta apostando por un modelo híbrido: digital + físico.

Además, esta movida fortalece su marca, mejora la retención de usuarios, genera nuevas fuentes de ingreso y convierte el contenido digital en producto tangible.

¿Vale la pena seguirle la pista a Netflix House?

Sin duda. Netflix House marca el comienzo de una nueva era en el consumo de entretenimiento, donde las plataformas de streaming trascienden la pantalla y se convierten en experiencias reales. No se trata solo de nostalgia, sino de una estrategia con potencial para cambiar cómo se relacionan los fans con las historias.

Para México y América Latina, aún no hay anuncios oficiales de expansión, pero si el modelo es exitoso, la llegada de Netflix House a otras regiones será cuestión de tiempo.

