Marvel lanza un nuevo tráiler y confirma la presencia del multiverso en Deadpool vs Wolverine, donde nos deja ver la emoción y la expectativa del público hacia la tercera entrega del personaje. En este tráiler, nos muestran un poco más de lo que podría ser la historia y el giro cómico que esta tendrá.

¿Deadpool 3 tendrá Multiverso?

El multiverso de Marvel es algo que, desde hace unos años, nos ha emocionado con el encuentro de sus personajes con otras realidades, ofreciendo una trama emocionante y dándonos la primera gran prueba con “Spider-Man: No Way Home”. Con los rumores pasados y algunas confirmaciones por parte del estudio, tenemos claro que esto no ha sido pasajero y que el multiverso tendrá presencia durante un tiempo.

La duda es: ¿qué personajes merecen tenerlo?

Deadpool, sin duda, es un personaje que muchos aman. A pesar de su contenido más bizarro y su lenguaje pesado, es algo que a todos nos encanta. Marvel tiene la idea de que nos gustaría presenciar lo cómico de este personaje con múltiples personalidades encontradas en una sola película, y tiene razón.