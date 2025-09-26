MTU, ¿ya estableciste el monto máximo de tus transferencias bancarias?

Humberto Gomez
MTU

Las transferencias bancarias experimentarán un cambio significativo a partir del próximo 1 de octubre, a través del novedoso  Monto Transaccional del Usuario (MTU).

Cortesía: El Financiero

Autoridades de la Secretaría de Hacienda explicaron que el MTU es un monto de referencia para las operaciones monetarias realizadas a través de la banca por internet, banca telefónica y banca móvil.

Nuevo límite de Transferencias Bancarias: ¿Cuál es el máximo y de cuánto es la multa si no lo cumples?
El objetivo es inhibir fraudes

Es decir, el MTU establece la cantidad máxima de dinero que una persona puede transferir cada día a una cuenta determinada, a fin de inhibir fraudes y mejorar su detección, respuesta oportuna y resarcimiento monetario por parte de los bancos.

¿Cómo configurar el MTU en apps de bancos?

A continuación se presentan los pasos a seguir para establecer el MTU en las distintas aplicaciones tecnológicas de los bancos.

Nuevo límite para transferencias bancarias el 1 de octubre y qué pasará con los depósitos en efectivo
La configuración es a través de la app bancarias

HSBC

  • Ingresar a Transferir y Pagar
  • Seleccionar Servicios Frecuentes
  • Seleccionar Editar límite por transferencia, y elegir el monto máximo deseado.
BBVA

  Santander

  • Ingresar a Menú
  • Seleccionar Administración de mis Cuentas
  • Seleccionar Configuración Límite Importe
  • Seleccionar Transferencia Rápida, y elegir el monto máximo deseado.

  Banorte

  • Ingresar a Menú
  • Seleccionar Ajustes Generales
  • Seleccionar Modificar Límite de Tarjeta, y elegir el monto máximo deseado.

  Banamex

  • Ingresar al detalle de la Cuenta de Débito
  • Seleccionar Límite de Transacción, y elegir el monto máximo deseado.

¿Qué pasará si no configuras el monto MTU?

Si alguien no configura su MTU antes de la fecha límite, esto es lo que ocurrirá según las fuentes:

  1. Asignación automática de un límite predeterminado por el banco
    Si no defines un MTU tú mismo, el banco te asignará uno automáticamente.

  2. Monto que se usará por defecto
    El límite automático que se aplicará es de 1,500 Unidades de Inversión (UDIS), lo que equivale aproximadamente a 12,500 pesos mexicanos (o alrededor de esa cifra, según el valor de la UDI al momento).

  3. Restricción para operaciones que excedan ese límite
    Con ese límite automático, cualquier transferencia digital que supere esa cantidad podría ser rechazada o requerir una modificación previa de tu MTU.

  4. Posibilidad de modificar después el MTU
    Aunque te asignen un límite predeterminado, podrás cambiarlo posteriormente, según tus necesidades, siempre que el banco permita esa modificación en sus plataformas.

  5. Obligatoriedad futura (enero de 2026)
    A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio que todos los usuarios tengan un MTU configurado. Si para entonces no lo haces, el banco ya lo habrá asignado por ti.

Qué es el MTU y cuándo entra en vigor? Todo lo que debes saber sobre las transferencias bancarias
De no actuar, el banco asignará tu monto máximo

Cabe señalar que el Monto Transaccional del Usuario entrará en vigor este 1 de octubre, pero estará disponible para definirse hasta el 2 de julio de 2026.

