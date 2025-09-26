MTU, ¿ya estableciste el monto máximo de tus transferencias bancarias?

Las transferencias bancarias experimentarán un cambio significativo a partir del próximo 1 de octubre, a través del novedoso Monto Transaccional del Usuario (MTU).
Autoridades de la Secretaría de Hacienda explicaron que el MTU es un monto de referencia para las operaciones monetarias realizadas a través de la banca por internet, banca telefónica y banca móvil.
Es decir, el MTU establece la cantidad máxima de dinero que una persona puede transferir cada día a una cuenta determinada, a fin de inhibir fraudes y mejorar su detección, respuesta oportuna y resarcimiento monetario por parte de los bancos.
¿Cómo configurar el MTU en apps de bancos?
A continuación se presentan los pasos a seguir para establecer el MTU en las distintas aplicaciones tecnológicas de los bancos.
HSBC
Ingresar a Transferir y Pagar
Seleccionar Servicios Frecuentes
Seleccionar Editar límite por transferencia, y elegir el monto máximo deseado.
Seleccionar Modificar Límite de Tarjeta, y elegir el monto máximo deseado.
Banamex
Ingresar al detalle de la Cuenta de Débito
Seleccionar Límite de Transacción, y elegir el monto máximo deseado.
¿Qué pasará si no configuras el monto MTU?
Si alguien no configura su MTU antes de la fecha límite, esto es lo que ocurrirá según las fuentes:
Asignación automática de un límite predeterminado por el banco Si no defines un MTU tú mismo, el banco te asignará uno automáticamente.
Monto que se usará por defecto El límite automático que se aplicará es de 1,500 Unidades de Inversión (UDIS), lo que equivale aproximadamente a 12,500 pesos mexicanos (o alrededor de esa cifra, según el valor de la UDI al momento).
Restricción para operaciones que excedan ese límite Con ese límite automático, cualquier transferencia digital que supere esa cantidad podría ser rechazada o requerir una modificación previa de tu MTU.
Posibilidad de modificar después el MTU Aunque te asignen un límite predeterminado, podrás cambiarlo posteriormente, según tus necesidades, siempre que el banco permita esa modificación en sus plataformas.
Obligatoriedad futura (enero de 2026) A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio que todos los usuarios tengan un MTU configurado. Si para entonces no lo haces, el banco ya lo habrá asignado por ti.