MTU, ¿ya estableciste el monto máximo de tus transferencias bancarias?

Las transferencias bancarias experimentarán un cambio significativo a partir del próximo 1 de octubre, a través del novedoso Monto Transaccional del Usuario (MTU).

💳 A partir del 1 de octubre deberás fijar tu límite de transferencias en banca digital (MTU). Si no lo configuras antes del 30 de septiembre de 2025, desde enero 2026 tendrás un tope automático de 12 mil 800 por operación pic.twitter.com/DzUDCOK2Vz — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) September 25, 2025

Cortesía: El Financiero

Autoridades de la Secretaría de Hacienda explicaron que el MTU es un monto de referencia para las operaciones monetarias realizadas a través de la banca por internet, banca telefónica y banca móvil.

Es decir, el MTU establece la cantidad máxima de dinero que una persona puede transferir cada día a una cuenta determinada, a fin de inhibir fraudes y mejorar su detección, respuesta oportuna y resarcimiento monetario por parte de los bancos.