Movistar “corta la llamada” y se va de México

La compañía telefónica Movistar, de capital español, decidió “cortar la llamada” y anunció su salida de México, mercado donde tiene 23 millones de clientes.

El presidente de la compañía Movistar, Marc Murtra, señaló que en el plan de salida también están Venezuela y Chile.

Hasta la fecha, las filiales en Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador y Colombia ya han sido vendidas, aunque Murtra no especificó los plazos exactos para completar la estrategia de salida de México, Venezuela y Chile.

“Estamos en tres países en Hispanoamérica, México, Chile y Venezuela, y en Colombia estamos en un proceso ya avanzado de salida. Vamos a salir de Hispanoamérica y los tres países son México, Chile y Venezuela”, dijo en conferencia de prensa sobre resultados trimestrales.

clientes mexicanos

Movistar México cuenta con más de 23.5 millones de clientes en el país y forma parte de Telefónica Hispanoamérica.

La compañía, que opera bajo la marca comercial Movistar, ofrece servicios de conectividad de banda ancha fija y móvil con redes 4G y 5G, además de servicios digitales para 72 millones de clientes residenciales y empresariales en la región.

El reposicionamiento de Telefónica apunta a concentrarse en mercados clave como España, Alemania, Reino Unido y Brasil. En paralelo, está evaluando una posible salida del mercado de Wall Street para simplificar su negocio.

Laura Abasolo, directora financiera de Movistar, indicó que aunque “no hay una decisión formal tomada”, se están considerando las ventajas y desventajas de mantener los ADRs en la Bolsa de Nueva York.

Telefónica fue la primera empresa española en cotizar en Wall Street en 1987, lo que añade un matiz histórico a esta posible decisión.

Telefónica anunció que prevé sinergias potenciales de entre 18 mil y 22 mil millones de euros mediante adquisiciones selectivas en sus mercados principales.