Mon Laferte y su gira “Femme Fatale” en México: fechas y boletos

La espera ha terminado. La artista que ha redefinido la estética y el sonido de la música en español con su mezcla única de vulnerabilidad y poder, Mon Laferte, ha anunciado su monumental regreso a los escenarios mexicanos. En 2026, la cantautora chilena-mexicana se embarcará en la gira “Femme Fatale”, un tour ambicioso que recorrerá seis de las ciudades más importantes del país para presentar en vivo su más reciente y aclamada creación discográfica.

Este anuncio, presentado por Ocesa, no es solo una serie de conciertos; es la materialización de un universo sonoro oscuro, elegante y profundamente poético. Prepárate para una experiencia que promete ser tan visceral como sofisticada, donde el jazz se entrelaza con el pop alternativo y la figura de la mujer fatal se convierte en un himno de poder y autenticidad.

Fechas y Sedes Oficiales: El Recorrido de la Gira “Femme Fatale” 2026

Mon Laferte ha diseñado un recorrido estratégico que abarcará diversas regiones de México, asegurando que sus fans a lo largo del país puedan ser parte de esta nueva era musical. Marca tu calendario, porque estas son las citas ineludibles con la artista:

Mérida: 11 de abril de 2026 – Foro GNP Seguros

Puebla: 23 de abril de 2026 – Auditorio GNP Seguros

Querétaro: 25 de abril de 2026 – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Guadalajara: 30 de abril de 2026 – Auditorio Telmex

Monterrey: 27 de mayo de 2026 – Auditorio Citibanamex

CDMX: 29 de mayo de 2026 – Palacio de los Deportes

El cierre de la gira en un recinto tan emblemático como el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México subraya la magnitud de Mon Laferte como una de las artistas más importantes de la escena latinoamericana actual.

Guía de Boletos: Cómo Asegurar tu Lugar en la Gira más Esperada

Dada la enorme expectación que genera cada regreso de Mon Laferte, se anticipa que las entradas se agoten rápidamente. Su última gira en México registró llenos totales, y con el entusiasmo generado por Femme Fatale, la demanda será aún mayor.

Preventa Exclusiva Citibanamex: La primera oportunidad para comprar boletos será el jueves 6 de noviembre de 2025, a partir de las 11:00 AM hora del centro de México).

Venta General: Para el público en general, la venta comenzará un día después, el viernes 7 de noviembre de 2025 .

Punto de Venta Oficial: Tanto la preventa como la venta general se realizarán a través del sistema Ticketmaster en su sitio web y en las taquillas de los recintos correspondientes.

Recomendación: Ten tu cuenta de Ticketmaster lista y sé puntual. La velocidad será clave para asegurar los mejores lugares en este evento tan esperado.

Femme Fatale: El Universo Sonoro que Inspira la Gira

Para entender la importancia de este tour, es fundamental sumergirse en el concepto de Femme Fatale. Este álbum de 14 canciones no es solo una colección de temas; es una declaración artística y una exploración profunda de la dualidad femenina.

El Sonido: Mon Laferte se aleja de las fórmulas convencionales para adentrarse en un territorio sonoro híbrido. Las armonías densas y las atmósferas nocturnas del jazz se fusionan con la inmediatez y la frescura del pop alternativo . El resultado es un disco que se siente a la vez clásico y experimental, elegante y brutal.

El Concepto: El título rinde homenaje a la figura arquetípica de la “femme fatale”: una mujer misteriosa, en control de su destino, intensa, libre y llena de contradicciones. Mon Laferte no solo interpreta este papel, sino que lo deconstruye y lo hace suyo, transformándolo en un poderoso discurso sobre la seguridad, la vulnerabilidad y la libertad creativa. Su pluma afilada convierte esta fuerza en música , poesía y confesión.

Colaboraciones de Lujo: El álbum es también un punto de encuentro para algunas de las voces más interesantes de la música contemporánea. Incluye los aclamados sencillos “Esto Es Amor” junto al proyecto argentino Conociendo Rusia , y la potente “La Tirana” en una explosiva mancuerna con Nathy Peluso . Además, presenta colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC y un encuentro estelar con dos de las cantautoras más importantes de México, Natalia Lafourcade y Silvana Estrada , en la canción “My One And Only Love” .

¿Qué Esperar del Concierto en Vivo?

Una gira de Mon Laferte es siempre una experiencia inmersiva y teatral. Para el “Femme Fatale Tour”, podemos esperar un espectáculo que refleje la sofisticación y la intensidad del álbum.

Una Estética Cuidada: Visualmente, es probable que el show se sumerja en la atmósfera noir y elegante del concepto, con un diseño de iluminación y escenografía que evoque clubes de jazz y noches de misterio.

Un Setlist Equilibrado: Los fans pueden anticipar escuchar las 14 canciones de Femme Fatale en todo su esplendor, interpretadas con la pasión que caracteriza a Mon. Sin duda, también habrá espacio para sus grandes éxitos, reversionados quizás para encajar en la nueva paleta sonora del tour.

Entrega Emocional: Más allá de la producción, el centro del espectáculo siempre será la propia Mon Laferte. Su capacidad para conectar con el público, su poderosa interpretación vocal y su honestidad brutal en el escenario son garantías de una noche inolvidable.

Mon Laferte ha hecho de México su hogar y su principal fuente de inspiración, y esta gira es una celebración de esa conexión profunda. “Femme Fatale” es, quizás, su proyecto más ambicioso y maduro hasta la fecha, y verlo cobrar vida en el escenario será un privilegio. No te quedes fuera de la oportunidad de presenciar la fuerza, la poesía y la magia de una de las artistas más esenciales de nuestro tiempo. ¡Corre por tus boletos!

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.