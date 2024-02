México y Estados Unidos a la siguiente ronda de la Copa Oro W

Listo para el debut de la Copa Oro W de la Concacaf, que se jugará del 20 de febrero al 10 de marzo en los Estados Unidos. De esta manera, este torneo contará con la participación de la Conmebol, una estrategia para fortalecer el fútbol de la zona y rumbo al Mundial de 2027.

Ahora bien, en este torneo participarán un total de 12 selecciones, que están divididas en tres grupos incluyendo la Conmebol. Además los dos primeros de cada grupo avanzaron a los Cuartos de Final junto con dos de los mejores terceros lugares del grupo.

Así se encuentra la Fase de Grupos de la Copa Oro W.

En la Copa Oro W, se jugó la segunda fecha de la Fase de Grupo A, con el triunfo aplastante de Argentina ante República Dominicana. De esta forma, el partido se jugó en el Dignity Health Sports Park, Carson California donde Argentina esperará los resultados de los demás grupos.

Un juego muy dominado por las argentinas al tener la posesión en todo el encuentro, mientras que Rep. Dominicana se despide del torneo. Al minuto 30´, Dalila Ippolito abrió el marcador a favor de Argentina, después al 76’, Celeste Dos Santos aumentó la ventaja.

Luego al minuto 90+4’, Maricel Pereyra le da el primer triunfo de Argentina en la Copa Oro W y se espera conocer los demás resultados del Grupo B y C.

En el segundo partido de la Copa Oro W entre México ante Estados Unidos, un duelo muy complicado para ambas selecciones. Mientras, este partido se disputó en Dignity Health Sports Park, Carson California , un duelo muy cerrado del Grupo A con las favoritas del torneo.

Al minuto 38’, se hizo presente Lizbeth Ovalle para abrir el marcador con un golazo de antología donde nos recordó el gol de Giovani Dos Santos en el 2011. Luego al minuto 90+2’, Mayra Pelayo liquidó el partido con un golazo desde afuera de cancha y logrando un histórico triunfo ante Estados Unidos.

Relive the excitement of the clash between United States and Mexico with these thrilling highlights! 🤩 pic.twitter.com/i0y4FlCTs1

— W Gold Cup (@GoldCup) February 27, 2024