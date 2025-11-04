México en el Mundial: la historia de una pasión eterna

Pocas historias en el fútbol internacional son tan ricas en drama, color y contradicción como la de la Selección de México en el Mundial. Es el relato de un gigante de su confederación, un invitado permanente a la máxima fiesta del fútbol, cuya camiseta verde se ha convertido en un elemento inconfundible del torneo. Sin embargo, es también la crónica de una lucha constante por romper una barrera invisible, por dar ese salto de calidad que separa a los animadores de los verdaderos protagonistas.

Desde su participación en el primer Mundial de la historia en Uruguay 1930 hasta la anticipación de ser anfitrión por tercera vez en 2026, el viaje de “El Tri” es un reflejo del alma del fútbol mexicano: una mezcla de talento innegable, pasión desbordada y momentos de un dolor casi poético.

Un Pilar Histórico de la Copa del Mundo

Para entender la relevancia de México en el Mundial, basta con mirar los números. Con 18 participaciones, México es el quinto país con más presencias en la historia del torneo, solo por detrás de potencias como Brasil, Alemania, Italia y Argentina. Esta consistencia es un testimonio de su dominio en la región de Concacaf y de su estatus como un pilar de la competición.

Además, México ocupa un lugar de honor en la historia como organizador. Ha sido el anfitrión de dos de las Copas del Mundo más memorables de todos los tiempos:

México 1970: El torneo que coronó al Brasil de Pelé, considerado por muchos como el mejor equipo de la historia. Fue el primer Mundial transmitido a color, y la calidez del público mexicano dejó una huella imborrable.

México 1986: Un Mundial que quedó inmortalizado por la genialidad de Diego Armando Maradona. La pasión en los Estadios, especialmente en el Estadio Azteca, creó una atmósfera legendaria.

Con la designación como coanfitrión para el Mundial 2026, México hará historia una vez más, convirtiéndose en el primer país en albergar la Copa del Mundo en tres ocasiones. El Estadio Azteca, a su vez, será el primer recinto en inaugurar tres Mundiales distintos, un hito que consolida su estatus como un templo del fútbol mundial.

La Obsesión Nacional: La Maldición del “Quinto Partido”

A pesar de su rica historia, la narrativa moderna de México en el Mundial está dominada por una obsesión: alcanzar el anhelado “quinto partido”, es decir, los cuartos de final. Esta barrera psicológica se ha convertido en el fantasma que persigue a cada nueva generación de jugadores y aficionados.

Las dos únicas veces que México llegó a esta instancia fueron, precisamente, cuando jugó en casa:

Desde entonces, la historia ha sido una frustrante repetición. Desde el Mundial de Estados Unidos 1994 hasta Qatar 2022, México ha sido eliminado en la fase de octavos de final en ocho participaciones consecutivas (aunque en 2022 no superó la fase de grupos, rompiendo esa racha de clasificación a segunda ronda). Derrotas dolorosas contra Bulgaria (1994), Alemania (1998), Estados Unidos (2002), Argentina (2006 y 2010), Países Bajos (2014) y Brasil (2018) han forjado una cicatriz en el corazón del fútbol mexicano. El “No era penal” de 2014 contra Países Bajos se convirtió en un grito de guerra nacional, simbolizando la sensación de que el destino, a veces, ha sido cruel.

Héroes y Leyendas que Dejaron su Huella

A lo largo de su historia mundialista, México ha sido representado por jugadores legendarios que se han convertido en íconos.

Antonio “La Tota” Carbajal: Fue el primer futbolista en la historia en jugar en cinco Copas del Mundo (de 1950 a 1966), ganándose el apodo de “El Cinco Copas”

Rafael Márquez: El “Káiser de Michoacán” igualó este récord, participando en cinco Mundiales (de 2002 a 2018) y siendo el capitán de la selección en todos ellos, un hito sin precedentes.

Los Goleadores Históricos: Luis Hernández “El Matador” y Javier “Chicharito” Hernández comparten el honor de ser los máximos anotadores de México en Mundiales, con 4 goles cada uno. Los goles de “El Matador” en Francia 1998 son especialmente recordados.

Además, la historia de México en el Mundial está adornada por goles que han quedado en la retina del mundo entero, como la volea espectacular de Manuel Negrete contra Bulgaria en 1986 (considerado uno de los goles más bellos en la historia del torneo) o el increíble cabezazo en ángulo de Jared Borgetti contra Italia en 2002.

Momentos Inolvidables: De la Gloria a la Tragedia

La trayectoria de El Tri ha estado llena de altibajos que definen su carácter.

Las Grandes Victorias: El triunfo sobre Francia en 2010, repitiendo la hazaña de 1966 contra los entonces campeones, o la histórica victoria por 1-0 sobre la campeona defensora, Alemania, en el debut de Rusia 2018, son puntos álgidos que demostraron el potencial del equipo para competir contra los mejores.

El Escándalo de los “Cachirules”: Uno de los episodios más oscuros fue el que dejó a México fuera del Mundial de Italia 1990. Una sanción de la FIFA por alinear a jugadores con edad superior a la permitida en un torneo juvenil resultó en la descalificación de la selección mayor , una herida que tardó años en sanar.

Mirando al Futuro: La Oportunidad Histórica de 2026

Toda la historia, toda la pasión y toda la frustración convergen ahora en un solo punto en el horizonte: el Mundial 2026. La oportunidad de ser anfitrión por tercera vez se presenta como el escenario perfecto para saldar deudas históricas. Jugar en casa, con el apoyo incondicional de su gente, es la gran esperanza para, finalmente, romper la maldición y superar la barrera de los octavos de final.

La historia de México en el Mundial es una de las más fascinantes del fútbol. Es la de un país que vive y respira este deporte con una intensidad única, y que sueña con el día en que su pasión se vea recompensada con un lugar entre la élite del fútbol mundial. En 2026, el mundo entero volverá a mirar a México, esperando ver si, esta vez, el gigante dormido finalmente despierta.

