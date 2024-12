¡Meta cae! ¿Por qué no puedes usar Facebook ni WhatsApp?

Meta ha sufrido una interrupción de servicio que afecta a sus plataformas más populares, como Facebook, WhatsApp, Instagram y Threads. Si has notado que no puedes enviar mensajes en WhatsApp o que tu feed en Instagram o Facebook no se actualiza correctamente, no estás solo. Los usuarios de todo el mundo han estado reportando problemas durante aproximadamente 30 minutos, desde las 12:30 p.m. hora del Este (ET), con un pico de interrupciones a la 1:03 p.m. ET, según el sitio Downdetector.

Problemas Reportados en las Plataformas de Meta

Meta, la compañía matriz de Facebook, WhatsApp, Instagram y Threads, está enfrentando una interrupción masiva. Los usuarios han señalado que no pueden acceder a sus aplicaciones, enviar mensajes, o visualizar contenido en sus redes sociales. Aunque el sitio oficial de soporte de Meta no ha reportado problemas específicos, los usuarios han acudido a plataformas como Downdetector para informar de los cortes. A medida que la incidencia se ha incrementado, las plataformas de Meta han comenzado a recibir cientos de informes sobre el fallo.

¿Por qué está ocurriendo la caída de Meta?

A pesar de que no se han proporcionado detalles específicos sobre la causa del problema, las interrupciones en grandes plataformas como las de Meta suelen estar relacionadas con problemas en los servidores, actualizaciones fallidas o incluso ataques cibernéticos. Dado que los servicios es una de las mayores plataformas de comunicación a nivel mundial, cualquier interrupción afecta a millones de usuarios, lo que causa frustración y confusión entre ellos.

¿Cuándo volverán a funcionar los servicios de Meta?

Aunque no se ha confirmado una hora exacta para la restauración de los servicios, dado el tamaño y la importancia de Meta como una plataforma de comunicación, se espera que los problemas sean solucionados en las próximas horas. Puedes seguir el progreso de la resolución a través de sitios como Downdetector, que proporciona información en tiempo real sobre los fallos de servicio y las áreas afectadas.

Conclusión

La caída de Meta ha afectado a millones de usuarios globalmente. Aunque la compañía aún no ha hecho una declaración oficial sobre la causa, es probable que los servicios vuelvan a estar operativos pronto. Si eres usuario de cualquiera de las plataformas de Meta, como WhatsApp, Facebook o Instagram, te recomendamos que sigas el soporte oficial para obtener actualizaciones sobre la restauración del servicio y esperar la normalización de las funciones.

