Mazda CX-3, “sin forzar la máquina”, es la camioneta más barata del mercado

En México, la Mazda CX‑3 2025 se presenta como una propuesta atractiva para quienes buscan una SUV elegante sin romper el cochinito. La versión de entrada, CX‑3 i, arranca en 386 mil pesos, mientras que la más equipada, la i Sport, parte de 416 mil 900 pesos.

Al volante: eficiencia y agilidad para moverse con estilo

Bajo el cofre encontrarás un motor 2.0 L SKYACTIV‑G que entrega 148 hp a 6,000 rpm y 144 lb‑ft de torque. La transmisión es automática de seis velocidades con opción manual, y la tracción delantera favorece su comportamiento urbano.

Jinba Ittai: coche y conductor en perfecta armonía. pic.twitter.com/1VuM5TJJD3 — Mazda España (@MazdaEspana) March 17, 2020

Su rendimiento también resalta: hasta 20.6 km/l en carretera y 15.3 km/l en ciudad. En resumen, es una camioneta femenina, ligera, con acuteza para moverse y ahorrar en el trayecto.

Diseño en movimiento y confort a cada pulgada

Mazda imprime en la CX‑3 su lenguaje “Kodo” —el alma del movimiento—, que otorga líneas dinámicas y presencia sin alardes. El interior ofrece tecnología sencilla: pantalla de 7″, Apple CarPlay y Android Auto, volante que ajusta altura y profundidad, encendido por botón, vidrios eléctricos y quemacocos, según versión autosactual.

En el exterior, los acabados incluyen faros (halógeno o AFLS LED según versión), espejos con luces direccionales, limpiadores con sensor de lluvia, luces diurnas LED y rines de aleación de 16″ o 18″.

También piensa en tu seguridad y tranquilidad

En seguridad no escatima: bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina; frenos ABS con EBD; control dinámico de estabilidad (DSC), asistencia de frenado y control de tracción (TCS). También integra cámara trasera, ISOFIX y monitoreo de presión de llantas.

Conclusión: una camioneta pensada para el conductor moderno

La Mazda CX‑3 2025 no vocifera su sofisticación; simplemente la irradia. Tiene un precio accesible, es eficiente al transitar, está diseñada con elegancia y equipada con lo necesario para moverse con comodidad y seguridad. Si buscas una SUV compacta que combina ingenio, estilo y sensatez, esta camioneta podría ser una compañera ideal.