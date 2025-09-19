Manolín y Shilinsky: la historia agridulce de un dúo cómico legendario del cine de oro

El Cine de Oro mexicano fue una época de esplendor y creatividad, donde figuras inolvidables brillaron en la pantalla grande. Entre ellas, el dúo cómico formado por Manolín y Shilinsky se ganó el corazón del público con su singular estilo. Sin embargo, detrás de las risas y el éxito, se esconden una historia de altibajos, una enfermedad devastadora y un final trágico que marcó la vida de uno de sus protagonistas. Aquí exploramos la trayectoria de Manolín y Shilinsky, desde sus inicios hasta su legado.

Los inicios en la carpa y el encuentro con cantinflas

La carrera de Manuel Palacios Sierra (“Manolín”) y Estanislao Schillinsky Bachanska (“Shilinsky”) comenzó en las carpas, esos teatros populares que fueron la cuna de muchos talentos en el México del siglo XX. Fue en este ambiente vibrante donde Manolín, un joven de la Ciudad de México nacido en 1918, y Shilinsky, originario de Baisogala (Lituania) e inmigrante en México, forjaron sus habilidades cómicas. Su conexión fue tan fuerte que, con el tiempo, se consolidaron como un dúo inseparable, donde Shilinsky representaba al astuto y Manolín al inocente “tonto”.

Curiosamente, estas mismas carpas fueron el escenario donde figuras de la talla de Mario Moreno “Cantinflas” también dieron sus primeros pasos. Se dice que fue en el Teatro Salón Valentina, propiedad de Anita Ivanoff, donde Cantinflas no solo encontró una oportunidad, sino que también conoció al gran amor de su vida. Aunque la relación entre Manolín y Shilinsky y Cantinflas estuvo marcada por la rivalidad, su paso por el mismo circuito de carpas los unió en los albores de sus exitosas carreras.

El éxito en el cine de oro y la ruptura del dúo

El dúo Manolín y Shilinsky trascendió las carpas para conquistar la pantalla grande, protagonizando numerosas cintas durante la llamada Época de Oro del cine mexicano, entre 1949 y 1955. Su humor, sus frases pegadizas como “fíjate qué suave” de Manolín, y su dinámica de “listo” y “tonto” los hicieron sumamente populares. Incluso, la famosa frase de Manolín se usó para titular una de sus películas. También grabaron un disco, expandiendo su impacto más allá del celuloide.

Sin embargo, la relación entre los dos comediantes se vio afectada por diferencias que llevaron a la ruptura de su colaboración artística. Tras 1955, dejaron de filmar juntos, y aunque Manolín intentó continuar su carrera en solitario en otras películas, el éxito del dúo nunca fue replicado. En 1960, se lanzó una historieta titulada “Manolín y Shilinsky, los Amos de la Alegría y la Risa”, un testimonio de la popularidad que alcanzaron.

La tragedia de manolín: pérdida de voz y pobreza

La historia de Manolín, cuyo nombre real era Manuel Palacios Sierra, tomó un giro trágico. Su personaje se caracterizaba por una voz aguda y peculiar, y algunos atribuyen la enfermedad que sufrió al esfuerzo constante por mantener ese tono durante sus largas jornadas. Tras un tiempo de intensos dolores de garganta, Manolín fue diagnosticado con cáncer de garganta.

Aunado a sus exigentes horarios de trabajo y, según algunas fuentes, al consumo de tabaco, la enfermedad avanzó rápidamente. En su desesperación por encontrar una cura, Manolín gastó gran parte de sus ahorros. Trágicamente, falleció el 25 de marzo de 1977 en la Ciudad de México, a la edad de 58 años, en condiciones de pobreza, habiendo perdido no solo su voz, sino también gran parte de su fortuna en la lucha contra su terrible enfermedad.

El legado de Manolín y Shilinsky es un recordatorio de los altibajos de la fama y la fragilidad de la vida. A pesar de la tristeza de su final, su humor y talento perduran en la memoria de los aficionados al Cine de Oro mexicano. De hecho, un nieto de Shilinsky, dedicado a la producción y guionismo, ha compartido anécdotas de su abuelo con figuras como Clavillazo y Carmen Salinas, manteniendo viva la memoria de este dúo legendario. Para más información, puedes consultar artículos en el Heraldo de México o en el archivo del INAH.